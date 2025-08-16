第一屆500甜／某某甜點推限定經典甜點 Library Angte紅茶圖圕質感伴手禮

第一屆「500甜」活動於15至17日在Bellavita寶麗廣場登場，位於台北大安區的名店「Quelques Pâtisseries 某某甜點」，此次獲得「8甜」肯定，Quelques Pâtisseries 某某甜點以法式經典甜點透過台灣食材翻新延伸口味，調和出專屬於台灣在地的獨特味蕾。

主廚「賴賴」透露，此次為了500甜特地準備了兩款產品，以店內的經典甜點「聖多諾黑」為品項，其中一款與福樂的鮮乳優格製作，在混合鮮奶優格清爽的風格帶入聖多諾黑中，並加入一些薰衣草的香氣，彷彿晨曦般的清新感，堆疊出別具層次的味覺感受。

優格領導品牌「福樂」攜手「某某甜點Quelques Pâtisseries」於500甜甜點派對現場，推出期間限定「藍莓優格聖多諾黑」。

另外，「Quelques Pâtisseries 某某甜點」此次也為「500甜」活動推出一款咖啡，以茉莉花的香氣為基底，搭配青森蘋果以及柚香金萱茶呈現，在夏天喝非常清爽。賴賴表示，通常肩負起一餐完美結尾使命的甜點，能夠成為主要被關注的品相，不僅限於餐後的配角，讓她非常感動，因為甜點能帶給人的快樂程度，是其他食物無法比擬的。

位於台北天母的高質感伴手禮「Library Angte紅茶圖圕」則獲得「1甜」肯定。圖／500輯攝影團隊提供

位於台北天母的高質感伴手禮「Library Angte紅茶圖圕」則獲得「1甜」肯定，Library Angte 的每一款產品包裝設計皆以書本為靈感，並結合復古與文藝美學，讓挑伴手禮成為一件非常有質感的舉動，同時品牌也期許顧客能在「Library Angte紅茶圖圕」找到屬於自己頻率的伴手禮。

「Library Angte紅茶圖圕」中秋禮盒搶先開賣。

行銷公關Noe指出，此次在500甜活動現場，特別搶先曝光了今年的中秋禮盒，包括「舒夜蘭朵夏、鳳梨酥、水果果仁糖」以及「鳳梨酥、水果果仁糖、桂花紅茶茶葉」兩款，且在活動現場就能直接購入，不用等寄送。

