第一屆500甜／雪鐵龍布丁狗成全場焦點 全台展示中心也將延續甜點熱潮

由聯合報質感青年刊物《500輯》首次策劃的台灣首份甜點指南「500甜」，得獎名單日前揭曉，實體活動「500甜｜甜點派對」也同步熱鬧登場。現場齊聚全台最受矚目的甜點名店，即便活動採售票制入場，依舊吸引大批甜點愛好者朝聖，場面宛如一場全民甜點盛會。

作為本屆指定用車，法國品牌雪鐵龍CITROËN BERLINGO布丁狗同步現身會場，獨特的車名暱稱讓許多第一次看到實車的民眾印象深刻，而承襲CITROËN OLI未來感的設計語彙、搭配靈活多變的空間機能與可愛討喜的外型，成為現場另一大亮點，吸引不少民眾駐足賞車。

CITROËN 攜手法式甜點名店《Le Ruban Pâtisserie 法朋烘焙甜點坊》，推出限量聯名甜點。圖／500輯攝影團隊提供

同時，CITROËN 攜手法式甜點名店《Le Ruban Pâtisserie 法朋烘焙甜點坊》，推出限量聯名甜點拍照打卡兌換活動，將法系設計美學與法式經典美味結合，帶來濃濃法國風情。

法國品牌雪鐵龍CITROËN BERLINGO布丁狗同步現身「500甜｜甜點派對」活動，吸引不少民眾駐足賞車。圖／500輯攝影團隊提供

除了「500甜｜甜點派對」現場限定活動今明兩天將持續展開外，CITROËN全台展示中心也將延續這股甜點熱潮。即日起至8月底，凡完成試乘，即有機會品嚐《500甜》活動專屬「CITROËN × 法朋」聯名限定甜點。現場更提供「甜點地圖」，帶領民眾探索全台得獎甜點店，開啟專屬的甜蜜路線。