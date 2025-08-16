聽新聞
0:00 / 0:00
第一屆500甜／雪鐵龍布丁狗成全場焦點 全台展示中心也將延續甜點熱潮
由聯合報質感青年刊物《500輯》首次策劃的台灣首份甜點指南「500甜」，得獎名單日前揭曉，實體活動「500甜｜甜點派對」也同步熱鬧登場。現場齊聚全台最受矚目的甜點名店，即便活動採售票制入場，依舊吸引大批甜點愛好者朝聖，場面宛如一場全民甜點盛會。
作為本屆指定用車，法國品牌雪鐵龍CITROËN BERLINGO布丁狗同步現身會場，獨特的車名暱稱讓許多第一次看到實車的民眾印象深刻，而承襲CITROËN OLI未來感的設計語彙、搭配靈活多變的空間機能與可愛討喜的外型，成為現場另一大亮點，吸引不少民眾駐足賞車。
同時，CITROËN 攜手法式甜點名店《Le Ruban Pâtisserie 法朋烘焙甜點坊》，推出限量聯名甜點拍照打卡兌換活動，將法系設計美學與法式經典美味結合，帶來濃濃法國風情。
除了「500甜｜甜點派對」現場限定活動今明兩天將持續展開外，CITROËN全台展示中心也將延續這股甜點熱潮。即日起至8月底，凡完成試乘，即有機會品嚐《500甜》活動專屬「CITROËN × 法朋」聯名限定甜點。現場更提供「甜點地圖」，帶領民眾探索全台得獎甜點店，開啟專屬的甜蜜路線。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言