第一屆500甜／人潮爆棚！三星Galaxy AI限定體驗店沉浸式感受新機魅力

台灣首份甜點指南「500甜」得獎名單正式揭曉！即日起至8月17日於BELLAVITA寶麗廣塲B1熱鬧登場的「500甜｜甜點派對」，一開幕就吸引大批民眾湧入。人氣甜點名店、咖啡、酒吧與互動體驗攤位集結一堂，氣氛繽紛熱烈，讓現場成為美食與話題的焦點。

今年「500甜」指定手機為三星Galaxy Z系列旗艦新機。台灣三星電子更在派對現場打造「Galaxy AI期間限定體驗店」，以法式咖啡廳為靈感，營造沉浸式AI互動空間。民眾爭相排隊體驗最新Galaxy Z Fold7與Z Flip7，只要現場打卡分享美照，就能把限量好禮帶回家。綁定LINE中華電信VIP電子會員卡並輸入關鍵字「Galaxy Z Fold7」，還能再領星粉專屬小禮物，並享總價值15,000元的豪華大禮包。

為了呼應「500甜」主題，三星特別與入選品牌「TERRA土然」合作，推出Galaxy Z系列聯名巧克力，由主理人楊豐旭設計，以摺疊語彙與幾何光感為靈感，結合多層夾心與精緻外型，限量甜點只送不賣。活動現場更提供中華電信VIP星粉獨享這份「科技x甜點」的驚喜，甜蜜氛圍瞬間升溫。

全新一代Galaxy Z Fold7與Z Flip7同樣是現場焦點。Galaxy Z Fold7展開僅4.2mm厚、重215克，比一顆蘋果還輕，搭載8吋大螢幕、Snapdragon 8 Elite for Galaxy處理器與2億畫素主鏡頭，拍攝、剪輯、筆記一氣呵成。Galaxy Z Flip7則配備4.1吋封面螢幕，支援Zoom Slider單手變焦與Gemini語音助理，輕巧俐落，掀起時尚風潮。

第一屆500甜 THE 500 SWEETS AWARD 2025 主辦單位｜500輯 指定用酒｜麥卡倫單一麥芽威士忌 指定用車｜CITROËN BERLINGO 布丁狗 指定手機｜三星Galaxy系列 合作夥伴｜HITACHI、福樂 贊助夥伴｜Feeling18、Cheers氣泡水、月之戀人、牧質調、滋粒冰菓室、臺中市工商發展投資策進會（台中市十大伴手禮）

