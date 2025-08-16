快訊

中職／不敗神話換人！後勁跨季22連勝寫新史 雄鷹打線逆轉示愛

川普稱在他任內「習近平保證不侵台」 陸駐美使館火速回應

長期感情不睦…新北土城驚傳7旬兒疑持刀追砍9旬母 2人送醫搶救

聽新聞
0:00 / 0:00

第一屆500甜／人潮爆棚！三星Galaxy AI限定體驗店沉浸式感受新機魅力

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
三星聯名巧克力以 Galaxy Z Fold7的使用體驗為創作靈感來源，強調薄脆外殼與雙層夾心，呼應摺疊手機的輕薄與層次感。圖／500輯攝影團隊提供
三星聯名巧克力以 Galaxy Z Fold7的使用體驗為創作靈感來源，強調薄脆外殼與雙層夾心，呼應摺疊手機的輕薄與層次感。圖／500輯攝影團隊提供

台灣首份甜點指南「500甜」得獎名單正式揭曉！即日起至8月17日於BELLAVITA寶麗廣塲B1熱鬧登場的「500甜｜甜點派對」，一開幕就吸引大批民眾湧入。人氣甜點名店、咖啡、酒吧與互動體驗攤位集結一堂，氣氛繽紛熱烈，讓現場成為美食與話題的焦點。

今年「500甜」指定手機為三星Galaxy Z系列旗艦新機。台灣三星電子更在派對現場打造「Galaxy AI期間限定體驗店」，以法式咖啡廳為靈感，營造沉浸式AI互動空間。民眾爭相排隊體驗最新Galaxy Z Fold7與Z Flip7，只要現場打卡分享美照，就能把限量好禮帶回家。綁定LINE中華電信VIP電子會員卡並輸入關鍵字「Galaxy Z Fold7」，還能再領星粉專屬小禮物，並享總價值15,000元的豪華大禮包。

為了呼應「500甜」主題，三星特別與入選品牌「TERRA土然」合作，推出Galaxy Z系列聯名巧克力，由主理人楊豐旭設計，以摺疊語彙與幾何光感為靈感，結合多層夾心與精緻外型，限量甜點只送不賣。活動現場更提供中華電信VIP星粉獨享這份「科技x甜點」的驚喜，甜蜜氛圍瞬間升溫。

全新一代Galaxy Z Fold7與Z Flip7同樣是現場焦點。Galaxy Z Fold7展開僅4.2mm厚、重215克，比一顆蘋果還輕，搭載8吋大螢幕、Snapdragon 8 Elite for Galaxy處理器與2億畫素主鏡頭，拍攝、剪輯、筆記一氣呵成。Galaxy Z Flip7則配備4.1吋封面螢幕，支援Zoom Slider單手變焦與Gemini語音助理，輕巧俐落，掀起時尚風潮。

第一屆500甜 THE 500 SWEETS AWARD 2025

主辦單位｜500輯

指定用酒｜麥卡倫單一麥芽威士忌

指定用車｜CITROËN BERLINGO 布丁狗

指定手機｜三星Galaxy系列

合作夥伴｜HITACHI、福樂

贊助夥伴｜Feeling18、Cheers氣泡水、月之戀人、牧質調、滋粒冰菓室、臺中市工商發展投資策進會（台中市十大伴手禮）

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「Galaxy AI期間限定體驗店」吸引大批民眾體驗摺疊新機魅力。圖／500輯攝影團隊提供
「Galaxy AI期間限定體驗店」吸引大批民眾體驗摺疊新機魅力。圖／500輯攝影團隊提供
台灣三星電子與「500甜｜甜點派對」跨界合作，現場打造「Galaxy AI期間限定體驗店」。圖／500輯攝影團隊提供
台灣三星電子與「500甜｜甜點派對」跨界合作，現場打造「Galaxy AI期間限定體驗店」。圖／500輯攝影團隊提供
中華電信VIP星粉獨享三星與入選品牌「TERRA土然」攜手推出的Galaxy Z系列聯名巧克力。圖／500輯攝影團隊提供
中華電信VIP星粉獨享三星與入選品牌「TERRA土然」攜手推出的Galaxy Z系列聯名巧克力。圖／500輯攝影團隊提供
中華電信VIP星粉獨享三星與入選品牌「TERRA土然」攜手推出的Galaxy Z系列聯名巧克力。圖／500輯攝影團隊提供
中華電信VIP星粉獨享三星與入選品牌「TERRA土然」攜手推出的Galaxy Z系列聯名巧克力。圖／500輯攝影團隊提供

Fold 咖啡廳 人氣甜點

延伸閱讀

雲林電競派對魅力零距離 全民共享遊戲狂潮

二次元動畫料理真實上桌！台灣原創《勇者動畫系列2》魔族派對駁二開趴

中華電 搶AI算力商機

第一屆500甜／南投參戰！Feeling18可可暖藏絕妙本土味

相關新聞

第一屆500甜／台南、大稻埕可可名店一次滿足 COFE、堯平限定出攤

由聯合報旗下「500輯」舉辦的第一屆「500甜」已在昨日正式揭曉台灣首份甜點指南，500甜實體活動也從昨日開始於Bell...

第一屆500甜／日立全能料理爐一機多用 「拿拿摳」現場烘焙秀香氣滿滿

台灣首份甜點指南「500甜」得獎名單正式揭曉！即日起至8月17日，BELLAVITA寶麗廣塲B1熱鬧舉辦「500甜｜甜點...

第一屆500甜／柯亞果醬限定「三里玉荷包」口味 獻烘焙千層捲捲酥熱銷

第一屆「500甜」活動於15至17日在Bellavita寶麗廣場登場，擁有世界金獎肯定的「Keya Jam 柯亞果醬」此...

第一屆500甜／MANO MANO推出限定馬卡龍 Chubby Doo甜甜圈美味登場

第一屆「500甜」活動於15至17日在Bellavita寶麗廣場登場，來自新竹的「MANO MANO」在此次獲得「1甜」...

第一屆500甜／某某甜點推限定經典甜點 Library Angte紅茶圖圕質感伴手禮

第一屆「500甜」活動於15至17日在Bellavita寶麗廣場登場，位於台北大安區的名店「Quelques Pâtis...

第一屆500甜／雪鐵龍布丁狗成全場焦點 全台展示中心也將延續甜點熱潮

由聯合報質感青年刊物《500輯》首次策劃的台灣首份甜點指南「500甜」，得獎名單日前揭曉，實體活動「500甜｜甜點派對」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。