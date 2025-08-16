燦坤攜手雙品牌搶攻暑期商機 Lenovo與Razer接力推「交心日」活動

看準暑假學生與電競玩家的換機需求，3C通路商燦坤（2430）宣布攜手兩大品牌廠Lenovo與Razer，接連推出獨家「品牌交心日」活動。自8月15日至20日，率先登場的是「燦坤 x Lenovo電競交心日」，主打學生族群與入門玩家；緊接著8月20日至24日，則由「燦坤 x Razer交心日」接力，祭出多款電競周邊商品優惠，最低下殺至31折，全力搶攻暑期消費動能。

燦坤表示，延續上半年「品牌交心日」的好評，本次與Lenovo、Razer深化合作，除了提供獨家優惠價格外，也特別規劃實體互動體驗活動，期望透過「交心」模式，吸引消費者走進門市，親身體驗電競產品的卓越效能。此次活動採全台門市與線上購物同步進行，目標是讓燦坤、品牌端與消費者共創三贏。

為滿足學生新學期備機需求，燦坤獨家推出的「燦坤 x Lenovo電競交心日」鎖定高性價比機種，例如為新手玩家量身打造的Lenovo LOQ系列，搭載最新NVIDIA RTX50系列顯示卡，並推出多項獨家好禮。

活動期間，購買指定Lenovo搭載RTX50系列機種，即贈市價2,990元的原廠H410電競耳機；買Lenovo電競全系列筆電，則贈市價1,299元的專業JiaSan筆電平板散熱支架。此外，購買Lenovo家用系列指定機種，還有機會抽中Segway電動滑板車。

針對學生族群，燦坤也祭出助學方案，凡購買特定intel第14代Core5-120U處理器筆電，憑學生證可享會員價再現折7,000元。而為了增加活動話題，8月16日下午2點在高雄華榮店也邀請到KOL怡琪現身，舉辦線下挑戰賽，藉此拉近與玩家的距離。

「燦坤 x Razer交心日」則主攻遊戲周邊商品，活動期間祭出百大商品最低31折起的優惠，包含多款電競椅、耳機與其他周邊設備。Razer電競椅最低可現省1萬元，如Razer風靈網狀人體工學電競椅，原價20,990元，活動期間交心價為10,990元。

此外，活動也提供多項滿額優惠，單筆消費滿4,000元可折200元，並加贈限量Razer購物袋；憑發票登錄還可抽市價9,990元的Razer Kitsune Controller（PS5/PC）。

燦坤表示，兩場活動不僅提供價格優惠，也透過多元化的贈品與互動體驗，期望能延續公司在3C家電通路的領導地位。