第一屆500甜／夏天就是要吃冰啊！Double V、春美冰菓室限量出攤500甜

由聯合報旗下「500輯」舉辦的第一屆「500甜」已在昨日正式揭曉台灣首份甜點指南，500甜實體活動也從昨日開始於Bellavita寶麗廣場舉辦限期三天的獨家甜點派對活動，活動採售票制入場，今日現場並有Double V與春美冰菓室兩間品牌出攤，帶來人氣冰品。

Double V今年一舉在第一屆500甜獲得8甜肯定，並於500甜現場派對出攤。圖／500輯攝影團隊提供

位於台北市敦化美祿的春美冰菓室，今年其「手打杏仁豆腐」獲得第一屆500甜的1甜，並由曾獲世界麵包大賽冠軍、「陳耀訓．麵包埠YOSHI BAKERY」創辦人陳耀訓所肯定；陳耀訓並在本刊專訪時曾提及，「口感綿密的杏仁豆腐搭配溫潤的杏仁茶，使杏仁風味完整呈現。」春美冰菓室現場並帶來500甜限定菜單的芒果凍杏仁豆腐、麵茶黑糖刨冰與芋泥煉乳黑糖刨冰等三款冰品。其中芒果凍杏仁豆腐微甜而不膩、加入芒果後更帶來清爽滋味，芋泥煉乳黑糖刨冰更採用新鮮芋頭而非冷凍芋，前置期長達兩天，現場限定約50碗，綿密火山熔岩般的視覺，美味且適合拍照打卡。

春美冰菓室今年其「手打杏仁豆腐」獲得「陳耀訓．麵包埠YOSHI BAKERY」創辦人陳耀訓所肯定，並於500甜現場出攤，帶來三款限定冰品。圖／500輯攝影團隊提供 春美冰菓室今年現場並帶來500甜限定菜單的芋泥煉乳黑糖刨冰。圖／500輯攝影團隊提供

今年一舉在第一屆500甜獲得8甜肯定的Double V，現場則帶來艾許香草（Vanilla）、開心果（Pistachio）兩種冰淇淋口味，前者將香草中加入艾許奶油讓風味與奶香更加醇厚、同時帶有鮮明的香草煙燻氣息；後者則帶來清爽的開心果風味、層次豐富，一只220元便可擁有艾許香草、開心果兩種風味，並僅在500甜現場供應。

第一屆500甜 THE 500 SWEETS AWARD 2025 主辦單位｜500輯 指定用酒｜麥卡倫單一麥芽威士忌 指定用車｜CITROËN BERLINGO 布丁狗 指定手機｜三星Galaxy系列 合作夥伴｜HITACHI、福樂 贊助夥伴｜Feeling18、Cheers氣泡水、月之戀人、牧質調、滋粒冰菓室、臺中市工商發展投資策進會（台中市十大伴手禮）

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康