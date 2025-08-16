第一屆500甜／夏天就是要吃冰啊！Double V、春美冰菓室限量出攤500甜
由聯合報旗下「500輯」舉辦的第一屆「500甜」已在昨日正式揭曉台灣首份甜點指南，500甜實體活動也從昨日開始於Bellavita寶麗廣場舉辦限期三天的獨家甜點派對活動，活動採售票制入場，今日現場並有Double V與春美冰菓室兩間品牌出攤，帶來人氣冰品。
位於台北市敦化美祿的春美冰菓室，今年其「手打杏仁豆腐」獲得第一屆500甜的1甜，並由曾獲世界麵包大賽冠軍、「陳耀訓．麵包埠YOSHI BAKERY」創辦人陳耀訓所肯定；陳耀訓並在本刊專訪時曾提及，「口感綿密的杏仁豆腐搭配溫潤的杏仁茶，使杏仁風味完整呈現。」春美冰菓室現場並帶來500甜限定菜單的芒果凍杏仁豆腐、麵茶黑糖刨冰與芋泥煉乳黑糖刨冰等三款冰品。其中芒果凍杏仁豆腐微甜而不膩、加入芒果後更帶來清爽滋味，芋泥煉乳黑糖刨冰更採用新鮮芋頭而非冷凍芋，前置期長達兩天，現場限定約50碗，綿密火山熔岩般的視覺，美味且適合拍照打卡。
今年一舉在第一屆500甜獲得8甜肯定的Double V，現場則帶來艾許香草（Vanilla）、開心果（Pistachio）兩種冰淇淋口味，前者將香草中加入艾許奶油讓風味與奶香更加醇厚、同時帶有鮮明的香草煙燻氣息；後者則帶來清爽的開心果風味、層次豐富，一只220元便可擁有艾許香草、開心果兩種風味，並僅在500甜現場供應。
● 點此看【第一屆500甜】完整得獎名單
● 500甜2025 中/英文版官網：https://udn.com/500bowlsaward
● 【500甜2025】電子地圖：https://reurl.cc/GNpaKd
第一屆500甜 THE 500 SWEETS AWARD 2025
主辦單位｜500輯
指定用酒｜麥卡倫單一麥芽威士忌
指定用車｜CITROËN BERLINGO 布丁狗
指定手機｜三星Galaxy系列
合作夥伴｜HITACHI、福樂
贊助夥伴｜Feeling18、Cheers氣泡水、月之戀人、牧質調、滋粒冰菓室、臺中市工商發展投資策進會（台中市十大伴手禮）
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
