第一屆500甜／台南、大稻埕可可名店一次滿足 COFE、堯平限定出攤

由聯合報旗下「500輯」舉辦的第一屆「500甜」已在昨日正式揭曉台灣首份甜點指南，500甜實體活動也從昨日開始於Bellavita寶麗廣場舉辦限期三天的獨家甜點派對活動，活動採售票制入場，今日現場並有來自台北大稻埕的COFE喫茶咖啡與來自台南的堯平布朗尼兩間品牌出攤，帶來人氣甜點。

COFE喫茶咖啡今日現場帶來包含台東紅烏龍氣泡飲、經典茶可可，現場並有與珠寶盒法式點心坊（boîte à bijoux）聯名的「台茶夾心巧克力餅乾」禮盒，一盒共有紅玉紅茶、紅烏龍鳳梨、鐵觀音、紫素梅碧螺春與包種茶等五種口味，一組450元；三天限量50組、今日下午1300開場前已剩約20組，現場另販售經典品項包含紅烏龍鳳梨、東方美人茶、台灣花果茶、台灣特色茶等口味。

COFE喫茶咖啡今日現場帶來與珠寶盒法式點心坊（boîte à bijoux）聯名的「台茶夾心巧克力餅乾」禮盒，共有紅玉紅茶、紅烏龍鳳梨、鐵觀音、紫素梅碧螺春與包種茶等五種口味，一組450元，三天限量50組，今日1300開場時已剩約20組。圖／500輯攝影團隊提供 位於大稻埕的人氣品牌COFE喫茶咖啡本次並獲得第一屆500甜的6甜肯定。圖／500輯攝影團隊提供

台南超人氣巧克力品牌「堯平布朗尼」也專程來到台北限量兩日出攤，帶來包含布朗尼組合包迷你盒、布朗尼組合包彩虹盒、布朗尼組合包酒精盒，三種各包含7至14種不同口味的堯平布朗尼口味；最值得入手的當推「弗勞爾布朗尼」，其中弗勞爾是Flower之意，使用60至70%的莊園級黑巧克力，口感風味集細緻、醇厚與熟成，冷藏時食用口感近似巧克力，並可二次烘烤、口感則將接近於蛋糕；同時表面並使用500甜主視覺色系為布朗尼進行漸層式「化妝」，兩日限定僅10盒、訂價則為1,900元。

第一屆500甜 THE 500 SWEETS AWARD 2025 主辦單位｜500輯 指定用酒｜麥卡倫單一麥芽威士忌 指定用車｜CITROËN BERLINGO 布丁狗 指定手機｜三星Galaxy系列 合作夥伴｜HITACHI、福樂 贊助夥伴｜Feeling18、Cheers氣泡水、月之戀人、牧質調、滋粒冰菓室、臺中市工商發展投資策進會（台中市十大伴手禮）

