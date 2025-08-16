快訊

假觀光真坐檯陪酒！K歌城密室擠滿人 21名泰女全被帶回

吳淑珍「姿勢性低血壓」一度休克 醫示警一情況恐有生命危險

聽新聞
0:00 / 0:00

第一屆500甜／台南、大稻埕可可名店一次滿足 COFE、堯平限定出攤

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
堯平的「布朗尼組合包迷你盒」將一次帶來14種不同口味的堯平布朗尼。圖／500輯攝影團隊提供
堯平的「布朗尼組合包迷你盒」將一次帶來14種不同口味的堯平布朗尼。圖／500輯攝影團隊提供

由聯合報旗下「500輯」舉辦的第一屆「500甜」已在昨日正式揭曉台灣首份甜點指南，500甜實體活動也從昨日開始於Bellavita寶麗廣場舉辦限期三天的獨家甜點派對活動，活動採售票制入場，今日現場並有來自台北大稻埕的COFE喫茶咖啡與來自台南的堯平布朗尼兩間品牌出攤，帶來人氣甜點

使用500甜主視覺色系為布朗尼進行「化妝」的堯平「弗勞爾布朗尼」使用60至70%的莊園級黑巧克力，口感風味集細緻、醇厚與熟成兩日限定僅10盒，訂價則為1,900元。圖／500輯攝影團隊提供
使用500甜主視覺色系為布朗尼進行「化妝」的堯平「弗勞爾布朗尼」使用60至70%的莊園級黑巧克力，口感風味集細緻、醇厚與熟成兩日限定僅10盒，訂價則為1,900元。圖／500輯攝影團隊提供
台南超人氣品牌堯平今、明兩日將在500甜現場出攤。圖／500輯攝影團隊提供
台南超人氣品牌堯平今、明兩日將在500甜現場出攤。圖／500輯攝影團隊提供

COFE喫茶咖啡今日現場帶來包含台東紅烏龍氣泡飲、經典茶可可，現場並有與珠寶盒法式點心坊（boîte à bijoux）聯名的「台茶夾心巧克力餅乾」禮盒，一盒共有紅玉紅茶、紅烏龍鳳梨、鐵觀音、紫素梅碧螺春與包種茶等五種口味，一組450元；三天限量50組、今日下午1300開場前已剩約20組，現場另販售經典品項包含紅烏龍鳳梨、東方美人茶、台灣花果茶、台灣特色茶等口味。

500甜2025最強甜點派對，COFE喫茶咖啡出攤。圖／品牌提供
500甜2025最強甜點派對，COFE喫茶咖啡出攤。圖／品牌提供
COFE喫茶咖啡則與甜點名店「珠寶盒」聯名，獨家推出「COTE台茶夾心巧克力餅乾」。圖／COFE 喫茶咖啡提供
COFE喫茶咖啡則與甜點名店「珠寶盒」聯名，獨家推出「COTE台茶夾心巧克力餅乾」。圖／COFE 喫茶咖啡提供
COFE喫茶咖啡今日現場帶來與珠寶盒法式點心坊（boîte à bijoux）聯名的「台茶夾心巧克力餅乾」禮盒，共有紅玉紅茶、紅烏龍鳳梨、鐵觀音、紫素梅碧螺春與包種茶等五種口味，一組450元，三天限量50組，今日1300開場時已剩約20組。圖／500輯攝影團隊提供
COFE喫茶咖啡今日現場帶來與珠寶盒法式點心坊（boîte à bijoux）聯名的「台茶夾心巧克力餅乾」禮盒，共有紅玉紅茶、紅烏龍鳳梨、鐵觀音、紫素梅碧螺春與包種茶等五種口味，一組450元，三天限量50組，今日1300開場時已剩約20組。圖／500輯攝影團隊提供
COFE喫茶咖啡則與甜點名店「珠寶盒」聯名，獨家推出「COTE台茶夾心巧克力餅乾」。圖／COFE 喫茶咖啡提供
COFE喫茶咖啡則與甜點名店「珠寶盒」聯名，獨家推出「COTE台茶夾心巧克力餅乾」。圖／COFE 喫茶咖啡提供
位於大稻埕的人氣品牌COFE喫茶咖啡本次並獲得第一屆500甜的6甜肯定。圖／500輯攝影團隊提供
位於大稻埕的人氣品牌COFE喫茶咖啡本次並獲得第一屆500甜的6甜肯定。圖／500輯攝影團隊提供

台南超人氣巧克力品牌「堯平布朗尼」也專程來到台北限量兩日出攤，帶來包含布朗尼組合包迷你盒、布朗尼組合包彩虹盒、布朗尼組合包酒精盒，三種各包含7至14種不同口味的堯平布朗尼口味；最值得入手的當推「弗勞爾布朗尼」，其中弗勞爾是Flower之意，使用60至70%的莊園級黑巧克力，口感風味集細緻、醇厚與熟成，冷藏時食用口感近似巧克力，並可二次烘烤、口感則將接近於蛋糕；同時表面並使用500甜主視覺色系為布朗尼進行漸層式「化妝」，兩日限定僅10盒、訂價則為1,900元。

點此看【第一屆500甜】完整得獎名單

● 500甜2025 中/英文版官網：https://udn.com/500bowlsaward

● 【500甜2025】電子地圖：https://reurl.cc/GNpaKd

第一屆500甜 THE 500 SWEETS AWARD 2025

主辦單位｜500輯

指定用酒｜麥卡倫單一麥芽威士忌

指定用車｜CITROËN BERLINGO 布丁狗

指定手機｜三星Galaxy系列

合作夥伴｜HITACHI、福樂

贊助夥伴｜Feeling18、Cheers氣泡水、月之戀人、牧質調、滋粒冰菓室、臺中市工商發展投資策進會（台中市十大伴手禮）

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

巧克力 人氣甜點

延伸閱讀

第一屆500甜／南投參戰！Feeling18可可暖藏絕妙本土味

他將炸醬麵混搭1飲品「濃郁又好吃」 一票人看傻：口味太邪門

別白跑一趟！楊柳攪局 大稻埕夏日節煙火秀今晚取消

亞洲盃男籃／布朗尼29分險勝地主 輸中華隊的菲律賓照進8強

相關新聞

首屆「500甜」 畬室16甜稱霸

指標質感媒體《500輯》繼「500盤」、「500碗」後，今年進一步將觸角延伸至療癒人心的甜點，首度推出「500甜」。除邀...

第一屆500甜／傳統法式甜點＋台灣風土產物的驚喜感！某某甜點拿下8甜

「某某甜點Quelques Pâtisseries」店內的大溪地香草聖多諾黑、鐵觀音巧克力塔等四款甜點，本屆獲得黃以倫、...

第一屆500甜／伴手禮界的愛馬仕 台中代表「月之戀人」出列

第一屆500甜頒獎典禮15日在Bellavita寶麗廣場舉行，甜點派對上驚見來自台中的「月之戀人」，帶著中秋禮盒提前接受...

第一屆500甜／興波咖啡現場手沖應戰 丘香Sake bar推出七夕戀人特調

《500輯》美食評鑑2025年新企劃，帶來第一屆500甜／甜點評選活動，打造一份屬於台灣的甜點指南。500甜邀請50位各...

第一屆500甜／夏天就是要吃冰啊！Double V、春美冰菓室限量出攤500甜

由聯合報旗下「500輯」舉辦的第一屆「500甜」已在昨日正式揭曉台灣首份甜點指南，500甜實體活動也從昨日開始於Bell...

第一屆500甜／台南、大稻埕可可名店一次滿足 COFE、堯平限定出攤

由聯合報旗下「500輯」舉辦的第一屆「500甜」已在昨日正式揭曉台灣首份甜點指南，500甜實體活動也從昨日開始於Bell...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。