第一屆500甜／日立打造「午後Sweet菓舖」全能料理爐、洗碗機搶先體驗

由50位跨界評審精心推薦的台灣首份甜點指南「500甜」得獎名單正式揭曉！即日起至8月17日，BELLAVITA寶麗廣塲B1化身為甜點迷的天堂，「500甜｜甜點派對」熱鬧登場，網羅全台當紅甜點名店、人氣酒吧、特色咖啡，以及多款互動體驗攤位，還有滿滿的驚喜好康等你現場解鎖。無論是想大啖精緻甜點、打卡美拍，或是體驗趣味活動，都能一次滿足。

活動合作夥伴HITACHI，也在甜點派對現場帶來廚房家電新體驗，打造「午後Sweet菓舖」，帶來日立全能料理爐與首度亮相的洗碗機新品，勾勒輕鬆優雅的烹調生活樣貌，並與甜點饗宴完美結合。只要到攤位拍照打卡，就能品嚐帥氣男執事現場製作的瑪德蓮；8月16、17日下午，更邀請「厭世甜點店」的拿拿摳現身，親手製作限定甜點「奶油烤年糕」，現場參與互動還有機會直接嚐到這份獨家好味道。

日立全能料理爐自推出以來深受烘焙愛好者喜愛，搭載獨家「自動揉麵糰」功能，從揉麵、發酵到出爐一機搞定，結合精準溫控、高效熱風與W Scan雙重感測，無論是鬆軟蛋糕還是繁複的法式甜點，都能輕鬆在家複製五星級美味。現場也搶先曝光10月才會上市的全新日立洗碗機，獨家「Surround Wash淨零洗淨」技術搭配3支「自轉＋公轉」迴旋洗臂，從中心到邊緣全方位徹底清潔，不論是沾滿奶油的烘焙器具，還是細緻餐盤，都能輕鬆洗淨並大幅節水節能，讓料理、烘焙、在家宴客都能輕鬆優雅完成。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康