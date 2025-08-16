快訊

第一屆500甜／日立打造「午後Sweet菓舖」全能料理爐、洗碗機搶先體驗

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
HITACHI在甜點派對現場打造「午後Sweet菓舖」，帶來日立全能料理爐與首度亮相的洗碗機新品。圖／500輯攝影團隊提供
HITACHI在甜點派對現場打造「午後Sweet菓舖」，帶來日立全能料理爐與首度亮相的洗碗機新品。圖／500輯攝影團隊提供

由50位跨界評審精心推薦的台灣首份甜點指南「500甜」得獎名單正式揭曉！即日起至8月17日，BELLAVITA寶麗廣塲B1化身為甜點迷的天堂，「500甜｜甜點派對」熱鬧登場，網羅全台當紅甜點名店、人氣酒吧、特色咖啡，以及多款互動體驗攤位，還有滿滿的驚喜好康等你現場解鎖。無論是想大啖精緻甜點、打卡美拍，或是體驗趣味活動，都能一次滿足。

活動合作夥伴HITACHI，也在甜點派對現場帶來廚房家電新體驗，打造「午後Sweet菓舖」，帶來日立全能料理爐與首度亮相的洗碗機新品，勾勒輕鬆優雅的烹調生活樣貌，並與甜點饗宴完美結合。只要到攤位拍照打卡，就能品嚐帥氣男執事現場製作的瑪德蓮；8月16、17日下午，更邀請「厭世甜點店」的拿拿摳現身，親手製作限定甜點「奶油烤年糕」，現場參與互動還有機會直接嚐到這份獨家好味道。

日立全能料理爐自推出以來深受烘焙愛好者喜愛，搭載獨家「自動揉麵糰」功能，從揉麵、發酵到出爐一機搞定，結合精準溫控、高效熱風與W Scan雙重感測，無論是鬆軟蛋糕還是繁複的法式甜點，都能輕鬆在家複製五星級美味。現場也搶先曝光10月才會上市的全新日立洗碗機，獨家「Surround Wash淨零洗淨」技術搭配3支「自轉＋公轉」迴旋洗臂，從中心到邊緣全方位徹底清潔，不論是沾滿奶油的烘焙器具，還是細緻餐盤，都能輕鬆洗淨並大幅節水節能，讓料理、烘焙、在家宴客都能輕鬆優雅完成。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

只要到HITACHI攤位拍照打卡，就能品嚐帥氣男執事現場製作的瑪德蓮。圖／500輯攝影團隊提供
只要到HITACHI攤位拍照打卡，就能品嚐帥氣男執事現場製作的瑪德蓮。圖／500輯攝影團隊提供

甜點 料理 日立 洗碗機

相關新聞

首屆「500甜」 畬室16甜稱霸

指標質感媒體《500輯》繼「500盤」、「500碗」後，今年進一步將觸角延伸至療癒人心的甜點，首度推出「500甜」。除邀...

第一屆500甜／傳統法式甜點＋台灣風土產物的驚喜感！某某甜點拿下8甜

「某某甜點Quelques Pâtisseries」店內的大溪地香草聖多諾黑、鐵觀音巧克力塔等四款甜點，本屆獲得黃以倫、...

第一屆500甜／伴手禮界的愛馬仕 台中代表「月之戀人」出列

第一屆500甜頒獎典禮15日在Bellavita寶麗廣場舉行，甜點派對上驚見來自台中的「月之戀人」，帶著中秋禮盒提前接受...

第一屆500甜／興波咖啡現場手沖應戰 丘香Sake bar推出七夕戀人特調

《500輯》美食評鑑2025年新企劃，帶來第一屆500甜／甜點評選活動，打造一份屬於台灣的甜點指南。500甜邀請50位各...

第一屆500甜／日立打造「午後Sweet菓舖」全能料理爐、洗碗機搶先體驗

由50位跨界評審精心推薦的台灣首份甜點指南「500甜」得獎名單正式揭曉！即日起至8月17日，BELLAVITA寶麗廣塲B...

第一屆500甜／甜蜜新浪潮來襲！麥卡倫跨界5大甜點名店打造台灣感性

首屆「500甜2025甜點派對」在盛夏午後揭開序幕，全球頂級單一麥芽威士忌領導品牌 麥卡倫（The Macallan） ...

