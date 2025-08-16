快訊

美俄白談一場？普丁沒有放棄國家戰略

南橫墜谷男子救妻小3度跳坑…引爆意外險理賠爭議 保險釋疑一次看

王嘉爾食物中毒送醫 公司緊急宣布取消粉絲簽售會

聽新聞
0:00 / 0:00

第一屆500甜／甜蜜新浪潮來襲！麥卡倫跨界5大甜點名店打造台灣感性

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
麥卡倫深化「為時代．創新味」核心精神，以麥卡倫雙雪莉桶12年交織台灣甜點新浪潮。圖／500輯攝影團隊提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫深化「為時代．創新味」核心精神，以麥卡倫雙雪莉桶12年交織台灣甜點新浪潮。圖／500輯攝影團隊提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

首屆「500甜2025甜點派對」在盛夏午後揭開序幕，全球頂級單一麥芽威士忌領導品牌 麥卡倫（The Macallan） 深化「為時代．創新味」核心精神，將目光投向深具療癒力量的甜點，攜手「500甜」與台灣多間頂尖盤式甜點名店，傾力打造「麥卡倫．甜蜜新浪潮」。

在甜點派對現場，麥卡倫這次特別採用「麥卡倫雙雪莉桶12年」為基底，以「可以喝的甜點」為概念，為「500甜」獨家打造帶有濃厚的東南亞風味和香氣的限定調酒「Impossible Isle」。由於「麥卡倫雙雪莉桶12年」在雙雪莉桶熟陳下，帶有迷人的豐富乾果滋味與巧克力香氣，調酒中特別加入椰子、南薑以及斑蘭葉，讓整體風味更為豐富且多元。

購票入場民眾只要現場掃描QR Code、加入麥卡倫Line官方帳號，並簽署理性飲酒同意書，即可獲得麥卡倫雙雪莉桶12年純飲乙杯（15ml）。圖／500輯攝影團隊提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
購票入場民眾只要現場掃描QR Code、加入麥卡倫Line官方帳號，並簽署理性飲酒同意書，即可獲得麥卡倫雙雪莉桶12年純飲乙杯（15ml）。圖／500輯攝影團隊提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

購票入場的民眾，只要現場掃描QR Code並加入麥卡倫LINE官方帳號，簽署理性飲酒同意書，即可獲得麥卡倫雙雪莉桶12年純飲乙杯（15ml）。此外，凡於現場購買 畬室 Yu Chocolatier、土然 TERRA、SEASON Artisan Pâtissier、akeruE Dessert 及 SEASON 指定品項 的賓客，還能獲得 麥卡倫經典雪莉桶12年純飲乙杯（15ml）兌換券，完成LINE加入與同意書簽署後，即可於現場麥卡倫櫃位上兌換。（※限2025「500甜 甜點派對」現場使用，僅限年滿18歲以上貴賓參與。）

麥卡倫為「500甜」打造限定調酒，以麥卡倫雙雪莉桶12年為基底。圖／500輯攝影團隊提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫為「500甜」打造限定調酒，以麥卡倫雙雪莉桶12年為基底。圖／500輯攝影團隊提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

即將於8月18日登場的「甜蜜新浪潮．品酩餐會」。麥卡倫攜手全台五間風格獨具的甜點名店：包括台北「SEASON Artisan Pâtissier」和「栗林裏Li lin li」、台中「UNA-VERSE DESSERT」、台南「啢啢餐桌」與高雄的「Y ing R. 隱弄」。五位主廚以麥卡倫「工藝、創意與創新」為核心，結合在地食材與文化語彙，將台灣盤式甜點的創新語彙與在地記憶注入創作，與麥卡倫共譜一場專屬於這片土地的時代新味。

「甜蜜新浪潮．品酩餐會」僅限麥卡倫LINE官方帳號報名。誠摯邀請全台威士忌愛好者與甜點迷，加入麥卡倫LINE官方帳號，一同見證這場難得的台灣甜點年度盛事。

歡迎加入麥卡倫LINE官方帳號，獲得品牌最新活動資訊

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

LINE 甜點 派對 麥卡倫

延伸閱讀

第一屆500甜／栗林裏「米黃」吸人潮 akeruE Dessert、SEASON Cuisine Pâtissiartism周末接力

第一屆500甜／畬室限定「巧克力杯」、土然「可可果汁氣泡飲」亮相

他怨行動支付一堆「亂得要命」 眾人力推這1款：能用的地方夠多了

第一屆500甜／全台356間入選 「畬室」奪16甜稱霸、「栗林裏」12甜居次

相關新聞

首屆「500甜」 畬室16甜稱霸

指標質感媒體《500輯》繼「500盤」、「500碗」後，今年進一步將觸角延伸至療癒人心的甜點，首度推出「500甜」。除邀...

第一屆500甜／傳統法式甜點＋台灣風土產物的驚喜感！某某甜點拿下8甜

「某某甜點Quelques Pâtisseries」店內的大溪地香草聖多諾黑、鐵觀音巧克力塔等四款甜點，本屆獲得黃以倫、...

第一屆500甜／伴手禮界的愛馬仕 台中代表「月之戀人」出列

第一屆500甜頒獎典禮15日在Bellavita寶麗廣場舉行，甜點派對上驚見來自台中的「月之戀人」，帶著中秋禮盒提前接受...

第一屆500甜／興波咖啡現場手沖應戰 丘香Sake bar推出七夕戀人特調

《500輯》美食評鑑2025年新企劃，帶來第一屆500甜／甜點評選活動，打造一份屬於台灣的甜點指南。500甜邀請50位各...

第一屆500甜／日立打造「午後Sweet菓舖」全能料理爐、洗碗機搶先體驗

由50位跨界評審精心推薦的台灣首份甜點指南「500甜」得獎名單正式揭曉！即日起至8月17日，BELLAVITA寶麗廣塲B...

第一屆500甜／甜蜜新浪潮來襲！麥卡倫跨界5大甜點名店打造台灣感性

首屆「500甜2025甜點派對」在盛夏午後揭開序幕，全球頂級單一麥芽威士忌領導品牌 麥卡倫（The Macallan） ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。