第一屆500甜／甜蜜新浪潮來襲！麥卡倫跨界5大甜點名店打造台灣感性

首屆「500甜2025甜點派對」在盛夏午後揭開序幕，全球頂級單一麥芽威士忌領導品牌 麥卡倫（The Macallan） 深化「為時代．創新味」核心精神，將目光投向深具療癒力量的甜點，攜手「500甜」與台灣多間頂尖盤式甜點名店，傾力打造「麥卡倫．甜蜜新浪潮」。

在甜點派對現場，麥卡倫這次特別採用「麥卡倫雙雪莉桶12年」為基底，以「可以喝的甜點」為概念，為「500甜」獨家打造帶有濃厚的東南亞風味和香氣的限定調酒「Impossible Isle」。由於「麥卡倫雙雪莉桶12年」在雙雪莉桶熟陳下，帶有迷人的豐富乾果滋味與巧克力香氣，調酒中特別加入椰子、南薑以及斑蘭葉，讓整體風味更為豐富且多元。

購票入場的民眾，只要現場掃描QR Code並加入麥卡倫LINE官方帳號，簽署理性飲酒同意書，即可獲得麥卡倫雙雪莉桶12年純飲乙杯（15ml）。此外，凡於現場購買 畬室 Yu Chocolatier、土然 TERRA、SEASON Artisan Pâtissier、akeruE Dessert 及 SEASON 指定品項 的賓客，還能獲得 麥卡倫經典雪莉桶12年純飲乙杯（15ml）兌換券，完成LINE加入與同意書簽署後，即可於現場麥卡倫櫃位上兌換。（※限2025「500甜 甜點派對」現場使用，僅限年滿18歲以上貴賓參與。）

麥卡倫為「500甜」打造限定調酒，以麥卡倫雙雪莉桶12年為基底。

即將於8月18日登場的「甜蜜新浪潮．品酩餐會」。麥卡倫攜手全台五間風格獨具的甜點名店：包括台北「SEASON Artisan Pâtissier」和「栗林裏Li lin li」、台中「UNA-VERSE DESSERT」、台南「啢啢餐桌」與高雄的「Y ing R. 隱弄」。五位主廚以麥卡倫「工藝、創意與創新」為核心，結合在地食材與文化語彙，將台灣盤式甜點的創新語彙與在地記憶注入創作，與麥卡倫共譜一場專屬於這片土地的時代新味。

「甜蜜新浪潮．品酩餐會」僅限麥卡倫LINE官方帳號報名。誠摯邀請全台威士忌愛好者與甜點迷，加入麥卡倫LINE官方帳號，一同見證這場難得的台灣甜點年度盛事。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康