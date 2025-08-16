聽新聞
0:00 / 0:00

「500甜」派對 首日吸客3500人

聯合報／ 記者高婉珮／台北報導
「Yu Chocolatier畬室法式巧克力甜點創作」的500甜限定甜點「恰巧融心」巧克力杯。圖／500輯攝影團隊提供
「Yu Chocolatier畬室法式巧克力甜點創作」的500甜限定甜點「恰巧融心」巧克力杯。圖／500輯攝影團隊提供

買票才能入場的「500甜2025甜點派對」於BELLAVITA寶麗廣塲地下一樓登場，昨首日逾十家指標性甜點品牌進駐，帶來多款為「500甜」獨家設計的限定甜點，吸引逾三千五百人湧入，有熱情民眾上午九時，就來排隊守候，不惜等上八個小時，也要搶得入場先機。

眾所矚目的預約困難盤式甜點「栗林裏Li lin li」，僅昨日出攤，連評審兼作家蔡康永都慕名而來。主廚Wise帶來「米黃」與「芒果青」兩款「500甜」獨家甜點；其中「米黃」靈感來自台灣人傳統習慣飲用的玉米濃湯，以玉米濃湯作為基底，結合蘿蔔的風味，並融合玉米與咖啡香氣。

此外，本屆「500甜」奪冠的「Yu Chocolatier畬室法式巧克力甜點創作」的500甜限定甜點「恰巧融心」巧克力杯，選用八種產地巧克力，呈現多變風味，首日限量約百組，開場不到兩個小時即售罄；法式甜點名店「Le Ruban Pâtisserie法朋烘焙甜點坊」獨家開賣多款「水蜜桃系列甜點」，也是開場沒多久就售罄。

甜點派對還有今明兩天，將有板前盤飾甜點品牌「akeruE Dessert」、「Mano Mano」、「堯平布朗尼」等當日限定品牌登場，現場備貨有限，售完為止，建議提早到場以免向隅。

甜點 餐廳 派對

延伸閱讀

第一屆500甜／吳思賢壓軸500甜音樂派對　一口氣4條蛋糕沒在怕　

第一屆500甜／音樂派對甜蜜開唱 紫月光、陳竟飛、蘇震洋音樂療癒全場

第一屆500甜／伴手禮界的愛馬仕 台中代表「月之戀人」出列

第一屆500甜／首日「栗林裏」等名店人潮爆滿 六日限定品牌別再錯過

相關新聞

首屆「500甜」 畬室16甜稱霸

指標質感媒體《500輯》繼「500盤」、「500碗」後，今年進一步將觸角延伸至療癒人心的甜點，首度推出「500甜」。除邀...

第一屆500甜／傳統法式甜點＋台灣風土產物的驚喜感！某某甜點拿下8甜

「某某甜點Quelques Pâtisseries」店內的大溪地香草聖多諾黑、鐵觀音巧克力塔等四款甜點，本屆獲得黃以倫、...

第一屆500甜／伴手禮界的愛馬仕 台中代表「月之戀人」出列

第一屆500甜頒獎典禮15日在Bellavita寶麗廣場舉行，甜點派對上驚見來自台中的「月之戀人」，帶著中秋禮盒提前接受...

第一屆500甜／興波咖啡現場手沖應戰 丘香Sake bar推出七夕戀人特調

《500輯》美食評鑑2025年新企劃，帶來第一屆500甜／甜點評選活動，打造一份屬於台灣的甜點指南。500甜邀請50位各...

「500甜」派對 首日吸客3500人

買票才能入場的「500甜2025甜點派對」於BELLAVITA寶麗廣塲地下一樓登場，昨首日逾十家指標性甜點品牌進駐，帶來...

第一屆500甜／福樂×某某甜點「藍莓優格聖多諾黑」享受頂級優酪美味

由50位跨界評審所推薦的台灣首份甜點指南「500甜」自8月15日正式揭曉，引起全台熱烈關注。即日起至8月17日期間，在B...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。