「500甜」派對 首日吸客3500人
買票才能入場的「500甜2025甜點派對」於BELLAVITA寶麗廣塲地下一樓登場，昨首日逾十家指標性甜點品牌進駐，帶來多款為「500甜」獨家設計的限定甜點，吸引逾三千五百人湧入，有熱情民眾上午九時，就來排隊守候，不惜等上八個小時，也要搶得入場先機。
眾所矚目的預約困難盤式甜點「栗林裏Li lin li」，僅昨日出攤，連評審兼作家蔡康永都慕名而來。主廚Wise帶來「米黃」與「芒果青」兩款「500甜」獨家甜點；其中「米黃」靈感來自台灣人傳統習慣飲用的玉米濃湯，以玉米濃湯作為基底，結合蘿蔔的風味，並融合玉米與咖啡香氣。
此外，本屆「500甜」奪冠的「Yu Chocolatier畬室法式巧克力甜點創作」的500甜限定甜點「恰巧融心」巧克力杯，選用八種產地巧克力，呈現多變風味，首日限量約百組，開場不到兩個小時即售罄；法式甜點名店「Le Ruban Pâtisserie法朋烘焙甜點坊」獨家開賣多款「水蜜桃系列甜點」，也是開場沒多久就售罄。
甜點派對還有今明兩天，將有板前盤飾甜點品牌「akeruE Dessert」、「Mano Mano」、「堯平布朗尼」等當日限定品牌登場，現場備貨有限，售完為止，建議提早到場以免向隅。
