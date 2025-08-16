首屆「500甜」 畬室16甜稱霸

指標質感媒體《500輯》繼「500盤」、「500碗」後，今年進一步將觸角延伸至療癒人心的甜點，首度推出「500甜」。除邀請五十位具代表性的跨界名人擔任評審，更集結全台人氣名店，同步舉辦最強甜點派對，不僅成為台灣首場以甜點為核心的飲食文化活動，更宣告台灣首份在地觀點的甜點指南誕生。

聯合線上執行長孫志華致詞表示，過去五年《500輯》打造了獨特的風格路線，推廣多樣且知名的美食，這次團隊將目光聚焦在能療癒人心的甜點。

本屆「500甜」全台有三五六間店家入選，由台北的「Yu Chocolatier畬室法式巧克力甜點創作」獲十六甜奪冠、「栗林裏Li lin li」十二甜居次；法式甜點外帶店「某某甜點Quelques Pâtisseries」、義式冰淇淋店「Double V」、盤式甜點「HUGH dessert dining」以及「Le Ruban Pâtisserie法朋烘焙甜點坊」，各獲得八個甜並列第三。

單一品項得甜數，「Yu Chocolatier畬室法式巧克力甜點創作」的「若水—Lagavulin十六年泥煤威士忌巧克力蛋糕」與「【COTE原茶Bar】喫的台灣茶」，各五甜並列第一。「堂本麵包店（亞森洋果子）」的「堂本蜂蜜蛋糕」與「某某甜點Quelques Pâtisseries」的「大溪地香草聖多諾黑」，分別拿下四甜緊追在後。

名單也充分展現台灣甜點的多樣性，除西式甜點，傳統台式冰品、甜湯、中式糕糰、綜合水果等，也獲得評審肯定。台南「莉莉水果店」便以綜合水果系列與布丁水果牛乳冰，一舉拿下四甜，台中「阿斗伯冷凍芋」也以冷凍芋、蓮子湯拿下三甜；「hoshing1947 合興壹玖肆柒」、「杉味豆花」、「八寶彬圓仔惠（國華店）」、「216粉圓大王」、「庄頭豆花担」、「北門鳳李冰」等也都拿下二甜。

傳統中式甜點部分，「人和園雲南餐廳」的「破酥糖包」、「頤宮中餐廳」的「炸豆腐奶」、「鼎泰豐」的「千層油糕」、「鄒記食舖」的「牛奶紅棗銀耳湯」，都拿下二甜。

第一屆「500甜」指定用酒、全球頂級單一麥芽威士忌品牌麥卡倫（The Macallan）為深化「為時代．創新味」核心精神，將目光投向甜點。麥卡倫品牌大使陳冠翰表示，這周末麥卡倫將帶來雙雪莉桶十二年，以及特別為「500甜」量身打造、以「可以喝的甜點」為發想靈感的創意調酒「Impossible Isle」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康