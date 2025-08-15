第一屆500甜／福樂×某某甜點「藍莓優格聖多諾黑」享受頂級優酪美味

由50位跨界評審所推薦的台灣首份甜點指南「500甜」自8月15日正式揭曉，引起全台熱烈關注。即日起至8月17日期間，在BELLAVITA寶麗廣塲B1並同步舉辦「500甜｜甜點派對」，邀請眾多當紅甜點名店、酒吧、咖啡與互動體驗攤位共襄盛舉。優格領導品牌「福樂」攜手今年獲得8甜佳績的「某某甜點 Quelques Pâtisseries」，於現場推出期間限定「藍莓優格聖多諾黑」，呈現豪華又創新的美味。

某某甜點 Quelques Pâtisseries致力於提供優質的法式甜點，同時擅長將經典品項加入創意變化。本次攜手福樂所推出的「藍莓優格聖多諾黑」，即是以超過百年歷史的經典甜點「聖多諾黑」為基礎出發。某某甜點主廚賴怡君表示，聖多諾黑多由杏仁派、泡芙、香緹等層次組成。本次將「福樂頂級鮮奶優酪」結合鮮奶油作為香緹呈現，並且加上穀麥的豐富口感，整體宛若一份優格碗；同時還加入新鮮藍莓、藍莓果醬增添明亮酸甜感，以及具有半透明紫色外殼的脆糖泡芙，並帶著彷彿清新早晨的薰衣草香氣，堆疊出豐富又清爽的口感，也能突顯出「福樂頂級鮮奶優酪」的濃郁香氣。

擁有超高人氣的「某某甜點Quelques Pâtisseries」，今年共獲得8甜佳績。圖／500輯攝影團隊提供

「福樂頂級鮮奶優酪」堅持使用100%純鮮奶自然發酵，無添加糖與香料，已經連續4年榮獲國際ITi風味絕佳獎章，兼具頂級品質與美味口感。賴怡君也表示，相較於一般優格帶著膠感質地的厚重口感，「福樂頂級鮮奶優酪」沒有過多添加物，化口性佳，能夠呈現入口即化的絕佳口感。職人手藝、優美的外型與頂級原料的互相加乘之下，也讓「藍莓優格聖多諾黑」一推出即成為會場的人氣明星甜點。

優格領導品牌「福樂」攜手「某某甜點Quelques Pâtisseries」於500甜甜點派對現場，推出期間限定「藍莓優格聖多諾黑」。圖／500輯攝影團隊提供

福樂此次跨界合作某某甜點，展現出優格更多元的可能性，也鼓勵現代人用更健康的方式體驗生活中的甜蜜。「藍莓優格聖多諾黑」將在「500甜｜甜點派對」活動中限量供應，讓甜點愛好者能夠享受頂級優格結合法式甜點的無比魅力。