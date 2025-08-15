第一屆500甜／HUGH Dessert Dining奪8甜！未來堅持打造有趣的甜點

本屆獲得8甜好成績的「HUGH Dessert Dining」，乃是台灣極具代表性的盤式甜點餐廳之一，此次共計有「檜木／草莓／西西里杏仁」、「甜酒釀慕斯／糖煮白木耳／冷萃白茶甜湯／小菊花瓣」等品項上榜。針對「薄荷慕斯／薄荷漬鳳梨／啤酒果膠／鳳梨雪酪／鳳梨脆片」，評審詹朴就稱讚「這是很自信的甜點師傅才能做出來的，吃的時候也不會覺得很緊繃，能享受這種不同甜味組合的實驗。」

主廚Victor獲獎後表示，各家的甜點都是表現出自己成長的經歷，或是對於這片土地、食材不同的創作或想法，大家都在做很重要的事情，非常感謝評審們的肯定。他也指出，「甜點業界其實圈子很小，透過500甜的活動，能夠把大家聚集在一起，感到非常難得也很開心」。Victor並表示，HUGH Dessert Dining未來會持續進行自己覺得有趣、好玩的事情，繼續堅持，然後創造出更多有趣的產品。

第一屆500甜 THE 500 SWEETS AWARD 2025 主辦單位｜500輯 指定用酒｜麥卡倫單一麥芽威士忌 指定用車｜CITROËN BERLINGO 布丁狗 指定手機｜三星Galaxy系列 合作夥伴｜HITACHI、福樂 贊助夥伴｜Feeling18、Cheers氣泡水、月之戀人、牧質調、滋粒冰菓室、臺中市工商發展投資策進會（台中市十大伴手禮）

