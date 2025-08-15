第一屆500甜／傳統法式甜點＋台灣風土產物的驚喜感！某某甜點拿下8甜

「某某甜點Quelques Pâtisseries」店內的大溪地香草聖多諾黑、鐵觀音巧克力塔等四款甜點，本屆獲得黃以倫、林泉等評審的肯定，共計獲得8盤。針對獨得4甜的「大溪地香草聖多諾黑」，YTR厭世甜點店讚譽「宛如『天使的存在』！是我們三個一致大力推薦台灣人此生必吃甜點，也是我們招待外國朋友的口袋名單。」

某某甜點Chef Lai表示，某某一直希望將傳統文化的法式甜點透過台灣的風土產物，重新調整成適合台灣人的口味，讓台灣者在感到新奇之餘，重新體驗、喜愛法式甜點。對於今年獲得8甜成績，Chef Lai也表示未來會持續努力，讓大家更能理解法式甜點的精髓；也希望能夠提昇甜點的地位，讓甜點不再僅是餐後的點心，甚至也能成為主角與生活的日常。

Chef Lai並表示，凡事有好的開始，才能夠持續延伸下去。藉由500甜，能夠有好的立基點讓大家去認識、理解甜點；看好500甜未來能讓台灣的甜點更受到重視，也讓甜點業者更積極進步。

第一屆500甜 THE 500 SWEETS AWARD 2025 主辦單位｜500輯 指定用酒｜麥卡倫單一麥芽威士忌 指定用車｜CITROËN BERLINGO 布丁狗 指定手機｜三星Galaxy系列 合作夥伴｜HITACHI、福樂 贊助夥伴｜Feeling18、Cheers氣泡水、月之戀人、牧質調、滋粒冰菓室、臺中市工商發展投資策進會（台中市十大伴手禮）

