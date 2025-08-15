快訊

第一屆500甜／義式冰淇淋Double V奪8甜！創辦人Willson：經典再升級

聯合報／ 記者陳睿中／台北即時報導
Double V創辦人Willson。圖／500輯攝影團隊提供
Double V創辦人Willson。圖／500輯攝影團隊提供

位於台北東區商圈的「Double V」，今年憑藉著香草、四季春、夏日香草、好椰好椰等口味的義式冰淇淋，獲得賴思瑩、陳耀訓等ㄚ位評審的青睞，奪下8甜佳績。Taipei Foodie創辦人Leslie就讚譽「Double V可以滿足所有gelato的狂粉，是夏天吃冰的首選」；資深甜點師陳星緯也表示「Double V 的冰淇淋口感輕盈，非常滑順，沒有結晶顆粒的冰沙感」

「Double V」以多種口味的義式冰淇淋，奪下8甜佳績，創辦人Willson（右二）登台領取獎座。圖／500輯攝影團隊提供
「Double V」以多種口味的義式冰淇淋，奪下8甜佳績，創辦人Willson（右二）登台領取獎座。圖／500輯攝影團隊提供

Double V創辦人Willson獲獎後表示，台灣其實有非常多種的冰品、選擇很多；台灣消費者對於冰品產業也多聯想到剉冰、糖水，但其實義式冰淇淋屬於完全不同方向的產品。Double V一直專注於義式冰淇淋，從早期大家不認識義式冰淇淋，一直到逐漸了解，其實是相當不容易的過程。現在能夠獲得消費者的支持與評審的肯定，也感到相當開心。

Willson並指出，除了創造新口味之外，最困難的其實是「回歸經典」。Double V接下來即將迎來品牌10週年，未來也計畫讓經典的口味升級、變得更加細緻，

點此看【第一屆500甜】完整得獎名單

● 500甜2025 中/英文版官網：https://udn.com/500bowlsaward

● 【500甜2025】電子地圖：https://reurl.cc/GNpaKd

第一屆500甜 THE 500 SWEETS AWARD 2025

主辦單位｜500輯

指定用酒｜麥卡倫單一麥芽威士忌

指定用車｜CITROËN BERLINGO 布丁狗

指定手機｜三星Galaxy系列

合作夥伴｜HITACHI、福樂

贊助夥伴｜Feeling18、Cheers氣泡水、月之戀人、牧質調、滋粒冰菓室、臺中市工商發展投資策進會（台中市十大伴手禮）

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

