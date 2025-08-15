第一屆500甜／伴手禮界的愛馬仕 台中代表「月之戀人」出列

快訊

聯合報／ 記者李姿瑩／即時報導
「月之戀人」各式禮盒華麗澎拜。圖／500輯攝影團隊提供
第一屆500甜頒獎典禮15日在Bellavita寶麗廣場舉行，甜點派對上驚見來自台中的「月之戀人」，帶著中秋禮盒提前接受台北民眾預訂。「月之戀人」素來有「伴手禮界的愛馬仕」美稱，是台積電、聯發科等著名企業的指定品牌，這次參加500甜的甜點派對，在眾多派別的甜點環伺下，仍以正宗的日本手工風味穩坐不敗地位。

「月之戀人」的提拉米蘇派是最新力作。圖／500輯攝影團隊提供
「月之戀人」燒菓子種類繁多。圖／500輯攝影團隊提供
「月之戀人」中秋禮盒台北民眾也訂得到。圖／500輯攝影團隊提供
深耕台灣15年的「月之戀人」，由日本洋菓子教父神保勝司親自指導。高齡80多歲的他至今堅持親自定期來台監工，不負「天皇的御廚」美名。「月之戀人」因此在台中黃金地段的門市來客絡繹不絕，可見烘焙大師的職人精神已經完全融入到甜點的靈魂中。

雖然在甜點派對大開眼界，「月之戀人」的工作人員仍對自家產品充滿信心。畢竟他們的招牌檸檬蛋糕和台中市必吃的太陽餅幾乎不分軒輊，都是造訪台中不可錯過的代表美食。

此外，「月之戀人」的提拉米蘇同樣不容錯過，今年中秋推出的獨家新品「超派提拉米蘇」，將韓國爆紅的「提拉米蘇杯」改良創新成常溫脆口的提拉米蘇派，無論是送禮或是買來嘗鮮，都絕對會讓品嘗者對「月之戀人」深厚的甜點功力留下深刻的印象。

點此看【第一屆500甜】完整得獎名單

● 500甜2025 中/英文版官網：https://udn.com/500sweetaward/

● 【500甜2025】電子地圖：https://reurl.cc/GNpaKd

