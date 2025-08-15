CASETiFY進駐大巨蛋商圈限時2件8折 人氣可頌店聯名快閃登場

CASETiFY台灣第6間CASETiFY STUDiO品牌概念店正式進駐台北遠東Garden City，成為大巨蛋商圈全新潮流地標。新門市結合台北赤峰街人氣可頌品牌「Creaminal」，打造首度融合餐飲與電子配件的複合式空間，並於即日起至8月21日推出多重開幕優惠。

現場獨家販售韓國「線條小狗」、韓國短尾矮袋鼠「YOUNG FOREST」、日本插畫家「胡子碰碰」聯名的「大巨蛋聯萌」系列，將棒球元素與獨家印花結合成可愛實用的電子配件，吸引粉絲搶購收藏。開幕活動期間消費滿2,500元可獲「Creaminal造型玻璃杯」與「Creaminal冰淇淋杯」各乙份，購買2件商品享8折優惠。

此次合作推出限定餐點，包括牛奶糖火腿熱壓可頌、藍莓檸檬可麗頌及「可頌小脆餅禮盒」，讓顧客在選購專屬電子配件的同時享受美味餐點。除全新聯名商品外，門市同步展出吉伊卡哇、迪士尼皮克斯《玩具總動員》、七龍珠Z、TOMORROW × TOGETHER等多款人氣聯名系列及CASETiFY Travel行李箱；備受矚目的蠟筆小新聯名系列也預告將於8月20日亮相。

為打造寵物友善空間，門市外設有「萌寵迷你棒球場」、「萌寵MVP拍照區」等週末限定體驗活動，即日起至8月24日止開放，提供以棒球場為靈感的打卡牆與互動設計，完成指定任務並於社群打卡可獲限量棒球應援紋身貼紙，傳遞對毛孩友善的品牌理念。