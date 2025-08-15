快訊

找到國小畢業生了…黃金海岸戲水失蹤逾3周 尋獲遺體趴岸上

川普改口！半導體關稅上看300% 未來兩周內制定「先低後高」

表現優於預期！鴻海重返200元大關 雙外資聯手齊升目標價

聽新聞
0:00 / 0:00

CASETiFY進駐大巨蛋商圈限時2件8折 人氣可頌店聯名快閃登場

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
CASETiFY STUDiO品牌概念店正式進駐台北遠東Garden City，並於即日起至8月21日舉辦盛大開幕活動。記者黃筱晴／攝影
CASETiFY STUDiO品牌概念店正式進駐台北遠東Garden City，並於即日起至8月21日舉辦盛大開幕活動。記者黃筱晴／攝影

CASETiFY台灣第6間CASETiFY STUDiO品牌概念店正式進駐台北遠東Garden City，成為大巨蛋商圈全新潮流地標。新門市結合台北赤峰街人氣可頌品牌「Creaminal」，打造首度融合餐飲與電子配件的複合式空間，並於即日起至8月21日推出多重開幕優惠。

現場獨家販售韓國「線條小狗」、韓國短尾矮袋鼠「YOUNG FOREST」、日本插畫家「胡子碰碰」聯名的「大巨蛋聯萌」系列，將棒球元素與獨家印花結合成可愛實用的電子配件，吸引粉絲搶購收藏。開幕活動期間消費滿2,500元可獲「Creaminal造型玻璃杯」與「Creaminal冰淇淋杯」各乙份，購買2件商品享8折優惠。

此次合作推出限定餐點，包括牛奶糖火腿熱壓可頌、藍莓檸檬可麗頌及「可頌小脆餅禮盒」，讓顧客在選購專屬電子配件的同時享受美味餐點。除全新聯名商品外，門市同步展出吉伊卡哇、迪士尼皮克斯《玩具總動員》、七龍珠Z、TOMORROW × TOGETHER等多款人氣聯名系列及CASETiFY Travel行李箱；備受矚目的蠟筆小新聯名系列也預告將於8月20日亮相。

為打造寵物友善空間，門市外設有「萌寵迷你棒球場」、「萌寵MVP拍照區」等週末限定體驗活動，即日起至8月24日止開放，提供以棒球場為靈感的打卡牆與互動設計，完成指定任務並於社群打卡可獲限量棒球應援紋身貼紙，傳遞對毛孩友善的品牌理念。

開幕期間推出多重優惠，即日起至8月21日享2件8折；加入CASETiFY Club與官方LINE帳號會員可獲「CASETiFY大巨蛋聯萌紋身貼紙」乙份；消費滿3,500元可兌換萌寵限定領巾或客製化吊牌（數量有限，送完為止）。

為慶祝CASETiFY全新品牌概念店開幕，CASETiFY遠東Garden City門市推出多樣限時優惠活動。記者黃筱晴／攝影
為慶祝CASETiFY全新品牌概念店開幕，CASETiFY遠東Garden City門市推出多樣限時優惠活動。記者黃筱晴／攝影
CASETiFY Travel行李箱也會同步展示於店內空間。記者黃筱晴／攝影
CASETiFY Travel行李箱也會同步展示於店內空間。記者黃筱晴／攝影
為打造寵物友善空間，門市外設有「萌寵迷你棒球場」、「萌寵MVP拍照區」等週末期間限定體驗活動。記者黃筱晴／攝影
為打造寵物友善空間，門市外設有「萌寵迷你棒球場」、「萌寵MVP拍照區」等週末期間限定體驗活動。記者黃筱晴／攝影
消費滿3,500元可兌換萌寵限定領巾或客製化吊牌。記者黃筱晴／攝影
消費滿3,500元可兌換萌寵限定領巾或客製化吊牌。記者黃筱晴／攝影
CASETiFY攜手人氣角色「線條小狗」、可愛的短尾矮袋鼠「YOUNG FOREST」與溫柔體貼的「胡子碰碰」推出以棒球為主題的全新系列，率先於Garden City門市開賣。圖／CASETiFY提供
CASETiFY攜手人氣角色「線條小狗」、可愛的短尾矮袋鼠「YOUNG FOREST」與溫柔體貼的「胡子碰碰」推出以棒球為主題的全新系列，率先於Garden City門市開賣。圖／CASETiFY提供
CASETiFY遠東Garden City門市首度結合餐飲與電子配件，特別邀請台北赤峰街超人氣可頌品牌「Creaminal」打造聯名概念快閃店。記者黃筱晴／攝影
CASETiFY遠東Garden City門市首度結合餐飲與電子配件，特別邀請台北赤峰街超人氣可頌品牌「Creaminal」打造聯名概念快閃店。記者黃筱晴／攝影
門市店內展出多款近期話題不斷的聯名系列，包括吉伊卡哇、迪士尼皮克斯《玩具總動員》、七龍珠 Z 、TOMORROW X TOGETHER 等超多款聯名電子配件。記者黃筱晴／攝影
門市店內展出多款近期話題不斷的聯名系列，包括吉伊卡哇、迪士尼皮克斯《玩具總動員》、七龍珠 Z 、TOMORROW X TOGETHER 等超多款聯名電子配件。記者黃筱晴／攝影
CASETiFY STUDiO品牌概念店正式進駐台北遠東Garden City，並於即日起至8月21日舉辦盛大開幕活動。記者黃筱晴／攝影
CASETiFY STUDiO品牌概念店正式進駐台北遠東Garden City，並於即日起至8月21日舉辦盛大開幕活動。記者黃筱晴／攝影
Garden City門市首度結合餐飲與電子配件，特別邀請台北赤峰街超人氣可頌品牌「Creaminal」打造聯名概念快閃店。記者黃筱晴／攝影
Garden City門市首度結合餐飲與電子配件，特別邀請台北赤峰街超人氣可頌品牌「Creaminal」打造聯名概念快閃店。記者黃筱晴／攝影

配件 品牌 大巨蛋

延伸閱讀

中職／悍將「攻蛋」首度拉兄弟作客 周五湧入16002人

第一屆500甜／牧質調亮相500甜頒獎典禮 清爽系牛奶優格獲金獎人氣旺

網紅「一級嘴砲技術士」大巨蛋免費發雞排爆排隊衝突 引來店家抗議

網紅大巨蛋發400片雞排…罷免失敗兌現承諾 嗆曹興誠「買門票來看球」

相關新聞

第一屆500甜／興波咖啡現場手沖應戰 丘香Sake bar推出七夕戀人特調

《500輯》美食評鑑2025年新企劃，帶來第一屆500甜／甜點評選活動，打造一份屬於台灣的甜點指南。500甜邀請50位各...

第一屆500甜／首日「栗林裏」等名店人潮爆滿 六日限定品牌別再錯過

「500甜2025甜點派對」首日今（15日）於BELLAVITA寶麗廣場B1登場，首日人潮突破3500人。雖然下午五點才...

第一屆500甜／兼顧健康和美味！滋粒冰菓室讓長輩放心吃

第一屆500甜頒獎典禮15日在Bellavita寶麗廣場舉行，甜點派對的一隅突然傳出陣陣驚呼聲，原來是滋粒冰菓室正將名貴...

第一屆500甜／南投參戰！Feeling18可可暖藏絕妙本土味

第一屆500甜頒獎典禮15日在Bellavita百貨舉行，典禮過後的甜點派對上，來自南投埔里的品牌「Feeling18巧...

第一屆500甜／牧質調亮相500甜頒獎典禮 清爽系牛奶優格獲金獎人氣旺

第一屆500甜頒獎典禮今（15）日在Bellavita寶麗廣場登場，會後甜點派對熱鬧非凡，其中高大鮮乳去年創立的子品牌「...

第一屆500甜／伴手禮界的愛馬仕 台中代表「月之戀人」出列

第一屆500甜頒獎典禮15日在Bellavita寶麗廣場舉行，甜點派對上驚見來自台中的「月之戀人」，帶著中秋禮盒提前接受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。