聽新聞
0:00 / 0:00
CASETiFY進駐大巨蛋商圈限時2件8折 人氣可頌店聯名快閃登場
CASETiFY台灣第6間CASETiFY STUDiO品牌概念店正式進駐台北遠東Garden City，成為大巨蛋商圈全新潮流地標。新門市結合台北赤峰街人氣可頌品牌「Creaminal」，打造首度融合餐飲與電子配件的複合式空間，並於即日起至8月21日推出多重開幕優惠。
現場獨家販售韓國「線條小狗」、韓國短尾矮袋鼠「YOUNG FOREST」、日本插畫家「胡子碰碰」聯名的「大巨蛋聯萌」系列，將棒球元素與獨家印花結合成可愛實用的電子配件，吸引粉絲搶購收藏。開幕活動期間消費滿2,500元可獲「Creaminal造型玻璃杯」與「Creaminal冰淇淋杯」各乙份，購買2件商品享8折優惠。
此次合作推出限定餐點，包括牛奶糖火腿熱壓可頌、藍莓檸檬可麗頌及「可頌小脆餅禮盒」，讓顧客在選購專屬電子配件的同時享受美味餐點。除全新聯名商品外，門市同步展出吉伊卡哇、迪士尼皮克斯《玩具總動員》、七龍珠Z、TOMORROW × TOGETHER等多款人氣聯名系列及CASETiFY Travel行李箱；備受矚目的蠟筆小新聯名系列也預告將於8月20日亮相。
為打造寵物友善空間，門市外設有「萌寵迷你棒球場」、「萌寵MVP拍照區」等週末限定體驗活動，即日起至8月24日止開放，提供以棒球場為靈感的打卡牆與互動設計，完成指定任務並於社群打卡可獲限量棒球應援紋身貼紙，傳遞對毛孩友善的品牌理念。
開幕期間推出多重優惠，即日起至8月21日享2件8折；加入CASETiFY Club與官方LINE帳號會員可獲「CASETiFY大巨蛋聯萌紋身貼紙」乙份；消費滿3,500元可兌換萌寵限定領巾或客製化吊牌（數量有限，送完為止）。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言