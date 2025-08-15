第一屆500甜／興波咖啡現場手沖應戰 丘香Sake bar推出七夕戀人特調

《500輯》美食評鑑2025年新企劃，帶來第一屆500甜／甜點評選活動，打造一份屬於台灣的甜點指南。500甜邀請50位各界名人、選出念念不忘的甜點，在8月15日盛大舉辦頒獎典禮，並同步邀集眾多甜點名品共襄盛舉，迎來第一屆500甜派對。

500甜派對於8月15日正式開幕，台灣最紅的咖啡品牌興波咖啡Simple Kaffa這次也強勢參與500甜派對，以「甜點的最佳夥伴」為出發點，精選三款風味各異的咖啡並且帶來超強的競賽烘焙咖啡，其中還特地以剛在2025 WCC 世界盃沖煮大賽台灣選拔賽奪下第二名由Simple Kaffa獨家設計的的手沖三件組合現場手沖，萃取出每支咖啡豆最完美的風味。這次Simple Kaffa準備了衣索比亞果丁丁原生種水洗豆，味道是爽朗的花與茶香調、衣索比亞古吉罕貝拉布殼阿貝兒原生種日曬豆，則是豐富的果香調，適合搭配酸酸甜甜的水果系甜點，還有風味最濃厚的義式咖啡，則主打佐巧克力、焦糖類以及帶有奶油香氣的甜點。競賽烘焙咖啡比起前三款則是更為清爽的茶香調，分別是以有著紅茶香獨特的以米麴酵母處理的哥斯大黎加蘇瑪瓦藝伎豆，還有獲得卓越盃第三名批次的秘魯馬丘比丘花之山藝妓水洗豆，以香水百合和東方美人的花茶香調，除了現場手沖，咖啡豆以及濾掛包一應俱全。

當紅清酒酒吧「丘香Sake bar」則因應時節，推出三款七夕戀人特調——白晝之月、夜夏、樟木洛神，是可從白晝喝到夜晚的愛情絮語，白晝之月以帶有氣泡感的賀儀屋藏次男責任釀造清酒結合豆漿、白巧克力、豆蔻再噴上花椒香氣，適宜搭上各種巧克力或堅果甜品，樟木與洛神則是以具有濃厚樟木味道的燒酎，強烈的木質調再加入酸酸甜甜的洛神與花香濃厚的薰衣草平衡出與奶油類甜點相搭的氣味，最後代表夜晚的夜夏以石鎚純米吟釀與番茄、蘋果、接骨木再加上海苔增添一點Unami，成為有著大人感的味道，則推薦與有著香脆派皮等味道濃重的甜點飲用。

