快訊

找到國小畢業生了…黃金海岸戲水失蹤逾3周 尋獲遺體趴岸上

川普改口！半導體關稅上看300% 未來兩周內制定「先低後高」

表現優於預期！鴻海重返200元大關 雙外資聯手齊升目標價

聽新聞
0:00 / 0:00

第一屆500甜／興波咖啡現場手沖應戰 丘香Sake bar推出七夕戀人特調

聯合報／ 文／林芷婕
台灣最紅的咖啡品牌興波咖啡Simple Kaffa這次精選三款風味各異的咖啡並且帶來超強的競賽烘焙咖啡，除了現場手沖，咖啡豆以及濾掛包一應俱全。圖／500輯攝影團隊提供
台灣最紅的咖啡品牌興波咖啡Simple Kaffa這次精選三款風味各異的咖啡並且帶來超強的競賽烘焙咖啡，除了現場手沖，咖啡豆以及濾掛包一應俱全。圖／500輯攝影團隊提供

《500輯》美食評鑑2025年新企劃，帶來第一屆500甜／甜點評選活動，打造一份屬於台灣的甜點指南。500甜邀請50位各界名人、選出念念不忘的甜點，在8月15日盛大舉辦頒獎典禮，並同步邀集眾多甜點名品共襄盛舉，迎來第一屆500甜派對。

台灣最紅的咖啡品牌興波咖啡Simple Kaffa這次特地以剛在2025 WCC 世界盃沖煮大賽台灣選拔賽奪下第二名由Simple Kaffa獨家設計的的手沖三件組合現場手沖，萃取出每支咖啡豆最完美的風味。圖／500輯攝影團隊提供
台灣最紅的咖啡品牌興波咖啡Simple Kaffa這次特地以剛在2025 WCC 世界盃沖煮大賽台灣選拔賽奪下第二名由Simple Kaffa獨家設計的的手沖三件組合現場手沖，萃取出每支咖啡豆最完美的風味。圖／500輯攝影團隊提供
台灣最紅的咖啡品牌興波咖啡Simple Kaffa團隊以「甜點的最佳夥伴」為出發點，精選三款風味各異的咖啡並且帶來超強的競賽烘焙咖啡，現場手沖為大家在狂吃甜點時依然有精品咖啡相伴。圖／500輯攝影團隊提供
台灣最紅的咖啡品牌興波咖啡Simple Kaffa團隊以「甜點的最佳夥伴」為出發點，精選三款風味各異的咖啡並且帶來超強的競賽烘焙咖啡，現場手沖為大家在狂吃甜點時依然有精品咖啡相伴。圖／500輯攝影團隊提供

500甜派對於8月15日正式開幕，台灣最紅的咖啡品牌興波咖啡Simple Kaffa這次也強勢參與500甜派對，以「甜點的最佳夥伴」為出發點，精選三款風味各異的咖啡並且帶來超強的競賽烘焙咖啡，其中還特地以剛在2025 WCC 世界盃沖煮大賽台灣選拔賽奪下第二名由Simple Kaffa獨家設計的的手沖三件組合現場手沖，萃取出每支咖啡豆最完美的風味。這次Simple Kaffa準備了衣索比亞果丁丁原生種水洗豆，味道是爽朗的花與茶香調、衣索比亞古吉罕貝拉布殼阿貝兒原生種日曬豆，則是豐富的果香調，適合搭配酸酸甜甜的水果系甜點，還有風味最濃厚的義式咖啡，則主打佐巧克力、焦糖類以及帶有奶油香氣的甜點。競賽烘焙咖啡比起前三款則是更為清爽的茶香調，分別是以有著紅茶香獨特的以米麴酵母處理的哥斯大黎加蘇瑪瓦藝伎豆，還有獲得卓越盃第三名批次的秘魯馬丘比丘花之山藝妓水洗豆，以香水百合和東方美人的花茶香調，除了現場手沖，咖啡豆以及濾掛包一應俱全。

當紅清酒酒吧「丘香Sake bar」則因應時節，推出三款七夕戀人特調——白晝之月、夜夏、樟木洛神，是可從白晝喝到夜晚的愛情絮語，白晝之月以帶有氣泡感的賀儀屋藏次男責任釀造清酒結合豆漿、白巧克力、豆蔻再噴上花椒香氣，適宜搭上各種巧克力或堅果甜品，樟木與洛神則是以具有濃厚樟木味道的燒酎，強烈的木質調再加入酸酸甜甜的洛神與花香濃厚的薰衣草平衡出與奶油類甜點相搭的氣味，最後代表夜晚的夜夏以石鎚純米吟釀與番茄、蘋果、接骨木再加上海苔增添一點Unami，成為有著大人感的味道，則推薦與有著香脆派皮等味道濃重的甜點飲用。

當紅清酒酒吧「丘香Sake bar」因應時節，推出三款七夕戀人特調——白晝之月、夜夏、樟木洛神，代表夜晚的夜夏以石鎚純米吟釀與番茄、蘋果、接骨木再加上一點Unami，成為有著大人感的味道，則推薦與有著香脆派皮等味道濃重的甜點飲用。圖／500輯攝影團隊提供
當紅清酒酒吧「丘香Sake bar」因應時節，推出三款七夕戀人特調——白晝之月、夜夏、樟木洛神，代表夜晚的夜夏以石鎚純米吟釀與番茄、蘋果、接骨木再加上一點Unami，成為有著大人感的味道，則推薦與有著香脆派皮等味道濃重的甜點飲用。圖／500輯攝影團隊提供

當紅清酒酒吧「丘香Sake bar」推出三款七夕戀人特調——白晝之月、夜夏、樟木洛神，樟木與洛神以具有濃厚樟木味道的燒酎為基底（圖右）。圖／500輯攝影團隊提供
當紅清酒酒吧「丘香Sake bar」推出三款七夕戀人特調——白晝之月、夜夏、樟木洛神，樟木與洛神以具有濃厚樟木味道的燒酎為基底（圖右）。圖／500輯攝影團隊提供

點此看【第一屆500甜】完整得獎名單

● 500甜2025 中/英文版官網：https://udn.com/500sweetaward/

● 【500甜2025】電子地圖：https://reurl.cc/GNpaKd

第一屆500甜 THE 500 SWEETS AWARD 2025

主辦單位｜500輯

指定用酒｜麥卡倫單一麥芽威士忌

指定用車｜CITROËN BERLINGO 布丁狗

指定手機｜三星Galaxy系列

合作夥伴｜HITACHI、福樂

贊助夥伴｜Feeling18、Cheers氣泡水、月之戀人、牧質調、滋粒冰菓室、臺中市工商發展投資策進會（台中市十大伴手禮）

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

味道 甜點 咖啡豆

延伸閱讀

第一屆500甜／6甜得主「COFE喫茶咖啡」：以台灣的風味為榮

7-ELEVEN CITY PRIMA跨界攜手蘭蔻！限量「七夕聯名體驗組」免費領

手沖咖啡技巧再精進 新北汐止湖興里咖啡課檢測學員手沖技術

常覺得壓力大？營養師點名「5種食物」會讓皮質醇飆高 咖啡、甜點都中鏢

相關新聞

第一屆500甜／興波咖啡現場手沖應戰 丘香Sake bar推出七夕戀人特調

《500輯》美食評鑑2025年新企劃，帶來第一屆500甜／甜點評選活動，打造一份屬於台灣的甜點指南。500甜邀請50位各...

第一屆500甜／首日「栗林裏」等名店人潮爆滿 六日限定品牌別再錯過

「500甜2025甜點派對」首日今（15日）於BELLAVITA寶麗廣場B1登場，首日人潮突破3500人。雖然下午五點才...

第一屆500甜／兼顧健康和美味！滋粒冰菓室讓長輩放心吃

第一屆500甜頒獎典禮15日在Bellavita寶麗廣場舉行，甜點派對的一隅突然傳出陣陣驚呼聲，原來是滋粒冰菓室正將名貴...

第一屆500甜／南投參戰！Feeling18可可暖藏絕妙本土味

第一屆500甜頒獎典禮15日在Bellavita百貨舉行，典禮過後的甜點派對上，來自南投埔里的品牌「Feeling18巧...

第一屆500甜／牧質調亮相500甜頒獎典禮 清爽系牛奶優格獲金獎人氣旺

第一屆500甜頒獎典禮今（15）日在Bellavita寶麗廣場登場，會後甜點派對熱鬧非凡，其中高大鮮乳去年創立的子品牌「...

第一屆500甜／伴手禮界的愛馬仕 台中代表「月之戀人」出列

第一屆500甜頒獎典禮15日在Bellavita寶麗廣場舉行，甜點派對上驚見來自台中的「月之戀人」，帶著中秋禮盒提前接受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。