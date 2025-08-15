快訊

步中日後塵？經濟學家示警美國恐爆「通縮震撼」 3股力量正打擊消費

吳淑珍昏倒一度命危急送醫！陳水扁全程陪身旁 聲明曝光

第一屆500甜／首日「栗林裏」等名店人潮爆滿 六日限定品牌別再錯過

聯合報／ 記者 高婉珮／即時報導
「Yu Chocolatier畬室法式巧克力甜點創作」的500甜限定甜點「恰巧融心」巧克力杯。圖／500輯攝影團隊提供
「Yu Chocolatier畬室法式巧克力甜點創作」的500甜限定甜點「恰巧融心」巧克力杯。圖／500輯攝影團隊提供

「500甜2025甜點派對」首日今（15日）於BELLAVITA寶麗廣場B1登場，首日人潮突破3500人。雖然下午五點才開放購票民眾進場，但有熱情民眾自上午9點，就來到入口排隊守候，不惜等上8個小時，也要搶得入場先機。首日甜點派對有逾10家指標性甜點品牌進駐，帶來多款為「500甜」獨家設計的限定甜點，現場幾乎一開場就「站」無虛席；在人流管制下，入口處至少約百名民眾耐心等候入場。

「500甜2025甜點派對」首日於BELLAVITA寶麗廣場B1登場，甫開場便人潮不斷。圖／500輯攝影團隊提供
「500甜2025甜點派對」首日於BELLAVITA寶麗廣場B1登場，甫開場便人潮不斷。圖／500輯攝影團隊提供

眾所矚目的預約困難盤式甜點「栗林裏Li lin li」，只有15日一天出攤，連名作家蔡康永都慕名而來，他感嘆：「這家真的太難預約了。」「栗林裏Li lin li」主廚Wise這次帶來「米黃」與「芒果青」兩款「500甜」獨家甜點。其中「米黃」靈感來自台灣人傳統習慣飲用的玉米濃湯，「我們以這樣的玉米濃湯作為基底，結合了蘿蔔的風味，並巧妙融合玉米與咖啡的香氣，創造出一道融合多層次味道的甜點。」

在第一屆「500甜」中奪冠的「Yu Chocolatier畬室法式巧克力甜點創作」，甫開場就被粉絲重重包圍，這次帶來的「500甜」限定甜點「恰巧融心」巧克力杯，選用8種產地巧克力，呈獻巧克力曼妙多變的迷人風味；首日限量約100組，開場不到兩個小時即完售。義式冰淇淋品牌「Double V」，推出「500甜」獨賣的升級版「艾許香草」及人氣口味「開心果」，也是現場高人氣熱門品項。

「Quelques Pâtisseries某某。甜點」推出的「500甜」限定帕菲杯，以茉莉花青蘋果蛋白糖結合青森蘋果sorbet與柚香金萱gelato結合新鮮無籽葡萄、柚香金萱茶醬、柚香金萱酥粒與新鮮蘋果丁等，清新而細膩的風味，連全球首位以冰淇淋獲得米其林一星肯定的MINIMAL主廚萬士傑，也讚不絕口。

甜點派活動還有8月16、17日兩天，將有包括板前盤飾甜點品牌「akeruE Dessert」、「Mano Mano」、「堯平布朗尼」等多個當日限定品牌登場，由於各甜點廠商備貨有限，售完為止，建議民眾提早到場，以免向隅。

【活動資訊】

◎500甜2025甜點派對

日期：2025年8月16日（六）、17日（日）

時間：週六13:00～20:00、周日13:00～17:00

地點：BELLAVITA 寶麗廣場B1（台北市信義區松仁路28號B1）

票價：單日票150元、三日票300元、聯名禮盒套票850元

「Quelques Pâtisseries某某。甜點」推出的「500甜」限定帕菲杯。圖／500輯攝影團隊提供
「Quelques Pâtisseries某某。甜點」推出的「500甜」限定帕菲杯。圖／500輯攝影團隊提供
義式冰淇淋品牌「Double V」推出現場獨賣的升級版「艾許香草」及人氣口味「開心果」。圖／500輯攝影團隊提供
義式冰淇淋品牌「Double V」推出現場獨賣的升級版「艾許香草」及人氣口味「開心果」。圖／500輯攝影團隊提供
「栗林裏Li lin li」帶來「500甜」獨家甜點「米黃」。圖／500輯攝影團隊提供
「栗林裏Li lin li」帶來「500甜」獨家甜點「米黃」。圖／500輯攝影團隊提供

點此看【第一屆500甜】完整得獎名單

● 500甜2025 中/英文版官網：https://udn.com/500sweetaward/

● 【500甜2025】電子地圖：https://reurl.cc/GNpaKd

第一屆500甜 THE 500 SWEETS AWARD 2025

主辦單位｜500輯

指定用酒｜麥卡倫單一麥芽威士忌

指定用車｜CITROËN BERLINGO 布丁狗

指定手機｜三星Galaxy系列

合作夥伴｜HITACHI、福樂

贊助夥伴｜Feeling18、Cheers氣泡水、月之戀人、牧質調、滋粒冰菓室、臺中市工商發展投資策進會（台中市十大伴手禮）

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

甜點 品牌 巧克力

延伸閱讀

第一屆500甜／三星Galaxy AI限定體驗店甜蜜開張 現場感受摺疊機魅力

第一屆500甜／市集限定自選甜筒花束、似顏繪甜點版、奶香手工蠟燭

第一屆500甜／畬室限定「巧克力杯」、土然「可可果汁氣泡飲」亮相

第一屆500甜／夢幻人氣甜點齊聚 Cheers氣泡水成最佳搭檔

相關新聞

第一屆500甜／牧質調亮相500甜頒獎典禮 清爽系牛奶優格獲金獎人氣旺

第一屆500甜頒獎典禮今（15）日在Bellavita寶麗廣場登場，會後甜點派對熱鬧非凡，其中高大鮮乳去年創立的子品牌「...

第一屆500甜／兼顧健康和美味！滋粒冰菓室讓長輩放心吃

第一屆500甜頒獎典禮15日在Bellavita寶麗廣場舉行，甜點派對的一隅突然傳出陣陣驚呼聲，原來是滋粒冰菓室正將名貴...

第一屆500甜／南投參戰！Feeling18可可暖藏絕妙本土味

第一屆500甜頒獎典禮15日在Bellavita百貨舉行，典禮過後的甜點派對上，來自南投埔里的品牌「Feeling18巧...

第一屆500甜／市集限定自選甜筒花束、似顏繪甜點版、奶香手工蠟燭

指標質感媒體《500輯》2025迎接創刊五周年，於8月15至8月17日在於BELLAVITA B1藝文空間，首次舉辦台灣...

第一屆500甜／栗林裏「米黃」吸人潮 akeruE Dessert、SEASON Cuisine Pâtissiartism周末接力

《500輯》美食評鑑2025年新企劃，帶來第一屆500甜／甜點評選活動，打造一份屬於台灣的甜點指南。500甜邀請50位各...

第一屆500甜／今夏最強法式跨界合作 雪鐵龍布丁狗邀你品嘗限定甜點

本周必去的甜點盛事，絕對就是即日起至8月17日在BELLAVITA寶麗廣塲B1舉辦的「500甜｜甜點派對」，這場由《50...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。