第一屆500甜／首日「栗林裏」等名店人潮爆滿 六日限定品牌別再錯過

「500甜2025甜點派對」首日今（15日）於BELLAVITA寶麗廣場B1登場，首日人潮突破3500人。雖然下午五點才開放購票民眾進場，但有熱情民眾自上午9點，就來到入口排隊守候，不惜等上8個小時，也要搶得入場先機。首日甜點派對有逾10家指標性甜點品牌進駐，帶來多款為「500甜」獨家設計的限定甜點，現場幾乎一開場就「站」無虛席；在人流管制下，入口處至少約百名民眾耐心等候入場。

「500甜2025甜點派對」首日於BELLAVITA寶麗廣場B1登場，甫開場便人潮不斷。圖／500輯攝影團隊提供

眾所矚目的預約困難盤式甜點「栗林裏Li lin li」，只有15日一天出攤，連名作家蔡康永都慕名而來，他感嘆：「這家真的太難預約了。」「栗林裏Li lin li」主廚Wise這次帶來「米黃」與「芒果青」兩款「500甜」獨家甜點。其中「米黃」靈感來自台灣人傳統習慣飲用的玉米濃湯，「我們以這樣的玉米濃湯作為基底，結合了蘿蔔的風味，並巧妙融合玉米與咖啡的香氣，創造出一道融合多層次味道的甜點。」

在第一屆「500甜」中奪冠的「Yu Chocolatier畬室法式巧克力甜點創作」，甫開場就被粉絲重重包圍，這次帶來的「500甜」限定甜點「恰巧融心」巧克力杯，選用8種產地巧克力，呈獻巧克力曼妙多變的迷人風味；首日限量約100組，開場不到兩個小時即完售。義式冰淇淋品牌「Double V」，推出「500甜」獨賣的升級版「艾許香草」及人氣口味「開心果」，也是現場高人氣熱門品項。

「Quelques Pâtisseries某某。甜點」推出的「500甜」限定帕菲杯，以茉莉花青蘋果蛋白糖結合青森蘋果sorbet與柚香金萱gelato結合新鮮無籽葡萄、柚香金萱茶醬、柚香金萱酥粒與新鮮蘋果丁等，清新而細膩的風味，連全球首位以冰淇淋獲得米其林一星肯定的MINIMAL主廚萬士傑，也讚不絕口。

甜點派活動還有8月16、17日兩天，將有包括板前盤飾甜點品牌「akeruE Dessert」、「Mano Mano」、「堯平布朗尼」等多個當日限定品牌登場，由於各甜點廠商備貨有限，售完為止，建議民眾提早到場，以免向隅。

【活動資訊】

◎500甜2025甜點派對

日期：2025年8月16日（六）、17日（日）

時間：週六13:00～20:00、周日13:00～17:00

地點：BELLAVITA 寶麗廣場B1（台北市信義區松仁路28號B1）

票價：單日票150元、三日票300元、聯名禮盒套票850元

「Quelques Pâtisseries某某。甜點」推出的「500甜」限定帕菲杯。圖／500輯攝影團隊提供 義式冰淇淋品牌「Double V」推出現場獨賣的升級版「艾許香草」及人氣口味「開心果」。圖／500輯攝影團隊提供 「栗林裏Li lin li」帶來「500甜」獨家甜點「米黃」。圖／500輯攝影團隊提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康