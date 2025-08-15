第一屆500甜／南投參戰！Feeling18可可暖藏絕妙本土味

第一屆500甜頒獎典禮15日在Bellavita百貨舉行，典禮過後的甜點派對上，來自南投埔里的品牌「Feeling18巧克力」熱情地招呼賓客試吃不同%數的巧克力，而他們為500甜特製的甜點禮盒，更是集結了店內熱銷的6種口味，成為活動現場必搶品項。

Feeling18為500點特製巧克力禮盒。圖／500輯攝影團隊提供

「Feeling18」以巧克力保存的最佳溫度為名，創辦人用進口的可可結合台灣小農食材，碰撞出絕無僅有的絕妙滋味。同樣是埔里小孩的工作人員非常認同這份企業理念，生動地述說老闆如何採買在地農產品，融入到冰淇淋口味中，讓客人在品嘗甜點的美味時，也為本土農業出了一份力。

他們從南投帶來店裡最熱賣的86%濃郁生巧克力，還有新產品蝴蝶酥。三種口味的蝴蝶酥分別為原味、巧克力和椒麻口味，這項產品同樣和與台灣有著密不可分的關係，過去台灣是蝴蝶王國，只是因為濫捕關係而沒落。當年蝴蝶數量最多的埔里，沒有忘記這份榮耀，如今不需要抓蝴蝶做標本，只要造訪「Feeling18」，就能把蝴蝶的意象帶回家。

「Feeling18」同時也期待，能夠藉著蝴蝶酥，重現埔里身為蝴蝶王國小鎮的光景，成為在地最美的一抹特色。