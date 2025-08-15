快訊

步中日後塵？經濟學家示警美國恐爆「通縮震撼」 3股力量正打擊消費

吳淑珍昏倒一度命危急送醫！陳水扁全程陪身旁 聲明曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

第一屆500甜／南投參戰！Feeling18可可暖藏絕妙本土味

聯合報／ 記者李姿瑩／即時報導
Feeling18為500點特製巧克力禮盒。圖／500輯攝影團隊提供
Feeling18為500點特製巧克力禮盒。圖／500輯攝影團隊提供

第一屆500甜頒獎典禮15日在Bellavita百貨舉行，典禮過後的甜點派對上，來自南投埔里的品牌「Feeling18巧克力」熱情地招呼賓客試吃不同%數的巧克力，而他們為500甜特製的甜點禮盒，更是集結了店內熱銷的6種口味，成為活動現場必搶品項。

Feeling18為500點特製巧克力禮盒。圖／500輯攝影團隊提供
Feeling18為500點特製巧克力禮盒。圖／500輯攝影團隊提供

「Feeling18」以巧克力保存的最佳溫度為名，創辦人用進口的可可結合台灣小農食材，碰撞出絕無僅有的絕妙滋味。同樣是埔里小孩的工作人員非常認同這份企業理念，生動地述說老闆如何採買在地農產品，融入到冰淇淋口味中，讓客人在品嘗甜點的美味時，也為本土農業出了一份力。

他們從南投帶來店裡最熱賣的86%濃郁生巧克力，還有新產品蝴蝶酥。三種口味的蝴蝶酥分別為原味、巧克力和椒麻口味，這項產品同樣和與台灣有著密不可分的關係，過去台灣是蝴蝶王國，只是因為濫捕關係而沒落。當年蝴蝶數量最多的埔里，沒有忘記這份榮耀，如今不需要抓蝴蝶做標本，只要造訪「Feeling18」，就能把蝴蝶的意象帶回家。

「Feeling18」同時也期待，能夠藉著蝴蝶酥，重現埔里身為蝴蝶王國小鎮的光景，成為在地最美的一抹特色。

點此看【第一屆500甜】完整得獎名單

● 500甜2025 中/英文版官網：https://udn.com/500sweetaward/

● 【500甜2025】電子地圖：https://reurl.cc/GNpaKd

蝴蝶 埔里 巧克力

延伸閱讀

罷免戰火升溫…遭罷團指控「顧中輕本」 游顥火力全開批造謠

他將炸醬麵混搭1飲品「濃郁又好吃」 一票人看傻：口味太邪門

南投罷免說明會罷團列七大罪狀 馬文君缺席反擊惡罷捏造謊言

南投善心人士許家二度捐贈復康巴士 協助南投縣長照接送

相關新聞

第一屆500甜／牧質調亮相500甜頒獎典禮 清爽系牛奶優格獲金獎人氣旺

第一屆500甜頒獎典禮今（15）日在Bellavita寶麗廣場登場，會後甜點派對熱鬧非凡，其中高大鮮乳去年創立的子品牌「...

第一屆500甜／兼顧健康和美味！滋粒冰菓室讓長輩放心吃

第一屆500甜頒獎典禮15日在Bellavita寶麗廣場舉行，甜點派對的一隅突然傳出陣陣驚呼聲，原來是滋粒冰菓室正將名貴...

第一屆500甜／南投參戰！Feeling18可可暖藏絕妙本土味

第一屆500甜頒獎典禮15日在Bellavita百貨舉行，典禮過後的甜點派對上，來自南投埔里的品牌「Feeling18巧...

第一屆500甜／市集限定自選甜筒花束、似顏繪甜點版、奶香手工蠟燭

指標質感媒體《500輯》2025迎接創刊五周年，於8月15至8月17日在於BELLAVITA B1藝文空間，首次舉辦台灣...

第一屆500甜／栗林裏「米黃」吸人潮 akeruE Dessert、SEASON Cuisine Pâtissiartism周末接力

《500輯》美食評鑑2025年新企劃，帶來第一屆500甜／甜點評選活動，打造一份屬於台灣的甜點指南。500甜邀請50位各...

第一屆500甜／今夏最強法式跨界合作 雪鐵龍布丁狗邀你品嘗限定甜點

本周必去的甜點盛事，絕對就是即日起至8月17日在BELLAVITA寶麗廣塲B1舉辦的「500甜｜甜點派對」，這場由《50...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。