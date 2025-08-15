第一屆500甜／兼顧健康和美味！滋粒冰菓室讓長輩放心吃

第一屆500甜頒獎典禮15日在Bellavita寶麗廣場舉行，甜點派對的一隅突然傳出陣陣驚呼聲，原來是滋粒冰菓室正將名貴食材「燕窩」倒入豆花中，端出一碗碗特製的枇杷膏燕窩豆花，給聞香前來的識貨客人們。

以南北貨結合傳統甜點的滋粒冰菓室，熟知食材調性，將老祖宗的智慧傳承延續至今。他們本業以南北貨起家，破除過去外界對南北貨水很深的成見，只以最實在的食材呈現給客戶，因此口碑一傳十、十傳百，客戶年齡層越來越廣，只要是想兼顧養生和美味的客人，首選一定是滋粒冰菓室。

如今吃甜點不再只是年輕人的專利，臺北市政府找上滋粒冰菓室，邀請他們成為高齡照護、健康食療的產業輔導重點對象，藉此貼近未來高齡社會的需求。