第一屆500甜／法朋紅烏龍蜂蜜燒餅500甜首日秒殺 星忱旅人蛋糕超熱門

聯合報／ 記者梅衍儂／即時報導
星忱的水蜜桃蛋糕。圖／500輯攝影團隊提供
星忱的水蜜桃蛋糕。圖／500輯攝影團隊提供

第一屆500甜頒獎典禮今（15）日在Bellavita寶麗廣場登場，法朋烘焙甜點坊（Le Ruban Pâtisserie）獲得「8甜」肯定，包含生乳卷、老奶奶檸檬蛋糕、哈密瓜生鮮奶油蛋糕、草莓純生鮮奶油蛋糕、法式傳統巧克力蛋糕、蜂蜜燒餅，法朋烘焙甜點坊創辦人兼烘焙主廚李依錫表示，為了今天的攤位，1個月前就開始籌備，準備了水蜜桃鮮奶油蛋糕、水蜜桃千層以及紅烏龍蜂蜜燒餅，立刻引起現場大批民眾搶購。

法朋的水蜜桃蛋糕。圖／500輯攝影團隊提供
法朋的水蜜桃蛋糕。圖／500輯攝影團隊提供
法朋500甜獲得「8甜」肯定。圖／500輯攝影團隊提供
法朋500甜獲得「8甜」肯定。圖／500輯攝影團隊提供

李依錫表示感謝大家支持，今天得獎品項哈密瓜生鮮奶油蛋糕、草莓純生鮮奶油蛋糕都是季節性商品，「每個商品月份過了就不會再製作，因為是那個季節最好的食物，一個季節有時一個月、兩個月就沒了」。

這次攤位端出水蜜桃系列甜點，就是因為正值水蜜桃季節，「很甜蜜，香氣濃郁，跟蛋糕、千層」、布丁碰撞出各自不同表現」。他為了500甜為期3天的甜點派對，他準備了1千份紅烏龍蜂蜜燒餅，今天首日已經賣光鋪貨份量，足見其吸引力。

法朋。圖／500輯攝影團隊提供
法朋。圖／500輯攝影團隊提供

除了法朋，天母知名甜點店「Brillante pâtisserie星忱甜點」老闆陳星緯，曾獲得法國巧克力大師賽冠軍，他旅法8年，在多個世界級比賽中獲獎，包括法國ROMO ROMTIN蛋糕杯子甜點比賽及法國土爾巧克力大師賽。回台後，他接手家中「全統西點麵包」，並將店內翻新，同時也推出了新品牌「Brillante pâtisserie 星忱」。

星忱今以開心果草莓塔、panettone、法芙娜半熟巧克力蛋糕、焦糖花生獲得「4甜」肯定，而今天攤位上賣得最好的「旅人蛋糕」大獲好評，共有巧克力、葡萄柚、紅莓和檸檬口味。

星忱今以開心果草莓塔、panettone、法芙娜半熟巧克力蛋糕、焦糖花生獲得「4甜」肯定。圖／500輯攝影團隊提供
星忱今以開心果草莓塔、panettone、法芙娜半熟巧克力蛋糕、焦糖花生獲得「4甜」肯定。圖／500輯攝影團隊提供
星忱的旅人蛋糕。圖／500輯攝影團隊提供
星忱的旅人蛋糕。圖／500輯攝影團隊提供

● 500甜2025 中/英文版官網：https://udn.com/500sweetaward/

● 【500甜2025】電子地圖：https://reurl.cc/GNpaKd

第一屆500甜 THE 500 SWEETS AWARD 2025

主辦單位｜500輯

指定用酒｜麥卡倫單一麥芽威士忌

指定用車｜CITROËN BERLINGO 布丁狗

指定手機｜三星Galaxy系列

合作夥伴｜HITACHI、福樂

贊助夥伴｜Feeling18、Cheers氣泡水、月之戀人、牧質調、滋粒冰菓室、臺中市工商發展投資策進會（台中市十大伴手禮）

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

甜點 鮮奶

