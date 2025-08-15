第一屆500甜／牧質調亮相500甜頒獎典禮 清爽系牛奶優格獲金獎人氣旺
第一屆500甜頒獎典禮今（15）日在Bellavita寶麗廣場登場，會後甜點派對熱鬧非凡，其中高大鮮乳去年創立的子品牌「牧質調」熱情招呼客人試飲，加上獲得比利時世界品質評鑑大賞金獎的優格，人氣特別旺。
有別於高大鮮乳濃郁口感，牧質調走清爽路線，相同的是都使用來自高雄的乳源，目前除了上個月才推出的牛奶，還有無糖優格，雙雙經過動物福利標章和產銷履歷認證，牛奶清爽甘甜，優格綿密微酸。
企劃陳小姐表示，牧質調創立之初是因為大家對高大鮮乳印象比較傳統，「子品牌想要走清新可愛的視覺，購物時有選物的樂趣，走年輕人會喜歡的感覺」，乳牛吃的飼料也有些微不同，牧質調採用的乳源，乳牛飼料多了玉米，口感更無負擔。
牧質調是相當年輕的品牌，牛乳推出1個多月，目前一般通路還未上架，以官網訂購為主，優格在家樂福已有販售。
