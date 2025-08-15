第一屆500甜／三星Galaxy AI限定體驗店甜蜜開張 現場感受摺疊機魅力

由50位跨界評審推薦的台灣首份甜點指南「500甜」得獎名單正式揭曉！即日起至8月17日，BELLAVITA寶麗廣塲B1同步舉辦「500甜｜甜點派對」，集結全台當紅甜點名店、人氣酒吧、特色咖啡，以及各式互動體驗攤位，聯手眾多合作夥伴，讓派對現場不只好吃、好玩、好拍，還有滿滿驚喜好康等你來拿。

本屆「500甜」指定手機為三星Galaxy Z系列旗艦新機。台灣三星電子與「500甜｜甜點派對」跨界合作，現場打造「Galaxy AI期間限定體驗店」，以法式咖啡廳為靈感，帶來沉浸式AI體驗。全新一代Galaxy Z Fold7與Z Flip7以「史上最輕薄摺疊機」之姿登場，外型時尚、內在升級，支援多工切換與AI協作，讓創作靈感在指尖延展，將摺疊手機從科技宅的夢想變為日常的浪漫實用配件。

現場體驗AI摺疊機魅力並打卡分享美照，就能帶走限量精美好禮。圖／500輯攝影團隊提供

Galaxy Z Fold7展開僅4.2mm厚、重215克，比一顆蘋果還輕；搭載8吋大螢幕、Snapdragon 8 Elite for Galaxy處理器、2億畫素主鏡頭與AI智慧助理，拍攝、剪輯、筆記一次到位。Galaxy Z Flip7則擁有4.1吋封面螢幕，支援Zoom Slider單手變焦與Gemini語音助理，輕巧直覺，時尚有型。

只要現場體驗AI摺疊機魅力並打卡分享美照，就能帶走限量精美好禮；綁定LINE中華電信VIP電子會員卡並輸入關鍵字「Galaxy Z Fold7」，還可再獲限量星粉小禮物，領券再享總價值15,000元的三星星粉大禮包。購買「500甜」門票或聯名禮盒套票，還有機會把Galaxy Z Fold7或Z Flip7帶回家。

為了呼應「500甜」主題，三星更與入選品牌「TERRA土然」攜手推出Galaxy Z系列聯名巧克力，由主理人楊豐旭設計，以手機摺疊語彙與幾何光感為靈感，結合多層夾心與細膩外型，創作出期間限定甜點，讓科技與甜點一樣層層有感、創意無限。特別邀請450位中華電信VIP星粉獨享這份吸睛的聯名巧克力（只送不賣），讓甜蜜加倍、美味不藏私。