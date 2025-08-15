快訊

步中日後塵？經濟學家示警美國恐爆「通縮震撼」 3股力量正打擊消費

吳淑珍昏倒一度命危急送醫！陳水扁全程陪身旁 聲明曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

第一屆500甜／三星Galaxy AI限定體驗店甜蜜開張 現場感受摺疊機魅力

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
台灣三星電子與「500甜｜甜點派對」跨界合作，現場打造「Galaxy AI期間限定體驗店」。圖／500輯攝影團隊提供
台灣三星電子與「500甜｜甜點派對」跨界合作，現場打造「Galaxy AI期間限定體驗店」。圖／500輯攝影團隊提供

由50位跨界評審推薦的台灣首份甜點指南「500甜」得獎名單正式揭曉！即日起至8月17日，BELLAVITA寶麗廣塲B1同步舉辦「500甜｜甜點派對」，集結全台當紅甜點名店、人氣酒吧、特色咖啡，以及各式互動體驗攤位，聯手眾多合作夥伴，讓派對現場不只好吃、好玩、好拍，還有滿滿驚喜好康等你來拿。

本屆「500甜」指定手機為三星Galaxy Z系列旗艦新機。台灣三星電子與「500甜｜甜點派對」跨界合作，現場打造「Galaxy AI期間限定體驗店」，以法式咖啡廳為靈感，帶來沉浸式AI體驗。全新一代Galaxy Z Fold7與Z Flip7以「史上最輕薄摺疊機」之姿登場，外型時尚、內在升級，支援多工切換與AI協作，讓創作靈感在指尖延展，將摺疊手機從科技宅的夢想變為日常的浪漫實用配件。

現場體驗AI摺疊機魅力並打卡分享美照，就能帶走限量精美好禮。圖／500輯攝影團隊提供
現場體驗AI摺疊機魅力並打卡分享美照，就能帶走限量精美好禮。圖／500輯攝影團隊提供

Galaxy Z Fold7展開僅4.2mm厚、重215克，比一顆蘋果還輕；搭載8吋大螢幕、Snapdragon 8 Elite for Galaxy處理器、2億畫素主鏡頭與AI智慧助理，拍攝、剪輯、筆記一次到位。Galaxy Z Flip7則擁有4.1吋封面螢幕，支援Zoom Slider單手變焦與Gemini語音助理，輕巧直覺，時尚有型。

只要現場體驗AI摺疊機魅力並打卡分享美照，就能帶走限量精美好禮；綁定LINE中華電信VIP電子會員卡並輸入關鍵字「Galaxy Z Fold7」，還可再獲限量星粉小禮物，領券再享總價值15,000元的三星星粉大禮包。購買「500甜」門票或聯名禮盒套票，還有機會把Galaxy Z Fold7或Z Flip7帶回家。

為了呼應「500甜」主題，三星更與入選品牌「TERRA土然」攜手推出Galaxy Z系列聯名巧克力，由主理人楊豐旭設計，以手機摺疊語彙與幾何光感為靈感，結合多層夾心與細膩外型，創作出期間限定甜點，讓科技與甜點一樣層層有感、創意無限。特別邀請450位中華電信VIP星粉獨享這份吸睛的聯名巧克力（只送不賣），讓甜蜜加倍、美味不藏私。

Fold 甜點 派對

延伸閱讀

第一屆500甜／市集限定自選甜筒花束、似顏繪甜點版、奶香手工蠟燭

第一屆500甜／今夏最強法式跨界合作 雪鐵龍布丁狗邀你品嘗限定甜點

「500甜｜甜點派對」明起一連三天登場　加碼集點活動抽甜點禮盒

買500甜門票、聯名禮盒套票組 抽三星Galaxy Z Fold7 | Z Flip7手機

相關新聞

第一屆500甜／牧質調亮相500甜頒獎典禮 清爽系牛奶優格獲金獎人氣旺

第一屆500甜頒獎典禮今（15）日在Bellavita寶麗廣場登場，會後甜點派對熱鬧非凡，其中高大鮮乳去年創立的子品牌「...

第一屆500甜／兼顧健康和美味！滋粒冰菓室讓長輩放心吃

第一屆500甜頒獎典禮15日在Bellavita寶麗廣場舉行，甜點派對的一隅突然傳出陣陣驚呼聲，原來是滋粒冰菓室正將名貴...

第一屆500甜／南投參戰！Feeling18可可暖藏絕妙本土味

第一屆500甜頒獎典禮15日在Bellavita百貨舉行，典禮過後的甜點派對上，來自南投埔里的品牌「Feeling18巧...

第一屆500甜／市集限定自選甜筒花束、似顏繪甜點版、奶香手工蠟燭

指標質感媒體《500輯》2025迎接創刊五周年，於8月15至8月17日在於BELLAVITA B1藝文空間，首次舉辦台灣...

第一屆500甜／栗林裏「米黃」吸人潮 akeruE Dessert、SEASON Cuisine Pâtissiartism周末接力

《500輯》美食評鑑2025年新企劃，帶來第一屆500甜／甜點評選活動，打造一份屬於台灣的甜點指南。500甜邀請50位各...

第一屆500甜／今夏最強法式跨界合作 雪鐵龍布丁狗邀你品嘗限定甜點

本周必去的甜點盛事，絕對就是即日起至8月17日在BELLAVITA寶麗廣塲B1舉辦的「500甜｜甜點派對」，這場由《50...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。