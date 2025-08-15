快訊

第一屆500甜／市集限定自選甜筒花束、似顏繪甜點版、奶香手工蠟燭

聯合報／ 陳宜慧
提普西花店Tipsy Flower Shop特別帶來了限量三款假冒蛋糕的俏皮花藝。圖／500輯攝影團隊提供
提普西花店Tipsy Flower Shop特別帶來了限量三款假冒蛋糕的俏皮花藝。圖／500輯攝影團隊提供

指標質感媒體《500輯》2025迎接創刊五周年，於8月15至8月17日在於BELLAVITA B1藝文空間，首次舉辦台灣第一場以甜點為核心的飲食文化活動「500甜」，現場不只集結全台人氣名店、甜點創作者與風格人物，打造屬於台灣的第一份甜點指南，更以最強甜點派對帶來一場甜美新浪潮。

想在甜點派對上感受另一種五感體驗，不能錯過擅長以鮮明色彩、繽紛風格吸睛的提普西花店Tipsy Flower Shop！此次主理人Anne特別帶來了限量三款假冒蛋糕的花藝，以及首次開放客人自選花種的甜筒花束。此次以10多種花束選擇，其中適合夏季的水仙百合、太陽花為熱門款，同時也有多款玫瑰品種，其中也有適合搭配甜點的粉紅色「草莓牛奶」，小小一束即可為生活增添一抹甜美色彩與香氣。

提普西花店Tipsy Flower Shop首次開放客人自選花種的甜筒花束。圖／500輯攝影團隊提供
提普西花店Tipsy Flower Shop首次開放客人自選花種的甜筒花束。圖／500輯攝影團隊提供

而風格鮮明的插畫家haha sarah， 此次也特別為500甜設計3款客製化口味甜點的似顏繪，分別是畫在頭上的甜甜圈跟布丁及杯子蛋糕三款選擇，讓人有種「吃著吃著就變成甜點」的可愛錯覺。此外，向來關注身心靈的麒麟山告解室本家，則是甜點派對裡的另一種溫柔療癒，此次為了500甜也獨家呈獻一款近似甜點風味的奶香「觀音」手作蠟燭，現場亦提供塔羅牌和神諭卡占卜服務，一次15分鐘問好問滿，讓人在滿足口腹之欲的同時，也能療癒內在的自己。

似顏繪時間約為15分鐘，不只可以從甜甜圈跟布丁、杯子蛋糕三擇一,顏色也可自選。圖／500輯攝影團隊提供
似顏繪時間約為15分鐘，不只可以從甜甜圈跟布丁、杯子蛋糕三擇一，顏色也可自選。圖／500輯攝影團隊提供
麒麟山告解室本家為500甜派對特別呈獻近似甜點風味的奶香「觀音」手作蠟燭。圖／500輯攝影團隊提供
麒麟山告解室本家為500甜派對特別呈獻近似甜點風味的奶香「觀音」手作蠟燭。圖／500輯攝影團隊提供
向來關注身心靈的麒麟山告解室本家，帶來手工蠟燭與塔羅占卜。圖／500輯攝影團隊提供
向來關注身心靈的麒麟山告解室本家，帶來手工蠟燭與塔羅占卜。圖／500輯攝影團隊提供
風格鮮明的插畫家haha sarah， 此次也特別為500甜設計了3款客製化甜點風格。圖／500輯攝影團隊提供
風格鮮明的插畫家haha sarah， 此次也特別為500甜設計了3款客製化甜點風格。圖／500輯攝影團隊提供

點此看【第一屆500甜】完整得獎名單

● 500甜2025 中/英文版官網：https://udn.com/500sweetaward/

● 【500甜2025】電子地圖：https://reurl.cc/GNpaKd

第一屆500甜 THE 500 SWEETS AWARD 2025

主辦單位｜500輯

指定用酒｜麥卡倫單一麥芽威士忌

指定用車｜CITROËN BERLINGO 布丁狗

指定手機｜三星Galaxy系列

合作夥伴｜HITACHI、福樂

贊助夥伴｜Feeling18、Cheers氣泡水、月之戀人、牧質調、滋粒冰菓室、臺中市工商發展投資策進會（台中市十大伴手禮）

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

甜點 派對 療癒

