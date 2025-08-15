第一屆500甜／栗林裏「米黃」吸人潮 akeruE Dessert、SEASON Cuisine Pâtissiartism周末接力

《500輯》美食評鑑2025年新企劃，帶來第一屆500甜／甜點評選活動，打造一份屬於台灣的甜點指南。500甜邀請50位各界名人、選出念念不忘的甜點，在8月15日盛大舉辦頒獎典禮，並同步邀集眾多甜點名品共襄盛舉，迎來第一屆500甜派對。

以台灣食材作為主題菜單的「栗林裏」打頭陣，這次帶來店內經典以玉米湯為原型甜甜鹹鹹，栗林裏最具代表性的「米黃」。｜攝影。圖／500輯攝影團隊提供

500甜派對於8月15日正式開幕，第一天周五由超人氣預約制，被眾人認為一位難求，以台灣食材作為主題菜單的「栗林裏」打頭陣，這次帶來眾所期待的店內經典，完全打破甜點框架的以玉米湯為原型甜甜鹹鹹，栗林裏最具代表性的米黃：玉米／紅蘿蔔／咖啡，不過有異於店內的熱湯版本，500甜派對現場會以冷湯呈現，而且500甜版本會加入冷萃咖啡凍創造出全新風味，細膩的玉米甜湯加上新鮮奶油，彷彿在吃液態的美味蛋糕，口感讓人著迷，另外一道也是栗林裏的熱門帕妃，芒果青：芒果／酪梨／黑糖，平常以高腳杯呈現，層層堆疊放黑糖布丁、酪梨香緹與新鮮芒果、芒果醬等，兩道都是現點現做，一人只能各點一樣，平常難以求得一席的精緻甜品在500甜現場就能一次品嘗兩種，一開放民眾入場，大家皆有志一同衝向栗林裏排隊。

因應夏日，栗林裏也準備了熱門帕妃，芒果青：芒果／酪梨／黑糖，會以高腳杯呈現，層層堆疊放黑糖布丁、酪梨香緹與新鮮芒果、芒果醬。｜攝影。圖／500輯攝影團隊提供 栗林裏人氣之高直接在500甜顯現，平常難以求得一席的精緻甜品在500甜現場就能一次品嘗兩種，一開放民眾入場，大家皆有志一同衝向栗林裏排隊。｜攝影。圖／500輯攝影團隊提供

而之後兩日，在16日周六由板前盤飾甜點品牌akeruE Dessert接力，推出限定豆花口味，此次豆花會有三種口味：原味、櫻花、毛豆，並加入調酒師Nick Wu特調的酒，成為一道特別的調酒甜點，並刷新大眾對豆花的既定印象。

17日又是另一場盛宴，將會由SEASON Cuisine Pâtissiartism現身，推出「超級蒙布朗、春季千層」，以精品般的甜點帶領大家在這炎熱夏日裡邂逅春天水果，結合三品種的蘋果及工法：薄切果片、蘋果醬、蘋果泥，並以千層酥皮的酥脆為底，交織出口感、香氣與結構的對比，讓人再次驚嘆Chef Ceason（洪守誠）的天才與甜點永遠能超出想像的精彩。

主辦單位｜500輯

指定用酒｜麥卡倫單一麥芽威士忌

指定用車｜CITROËN BERLINGO 布丁狗

指定手機｜三星Galaxy系列

合作夥伴｜HITACHI、福樂

贊助夥伴｜Feeling18、Cheers氣泡水、月之戀人、牧質調、滋粒冰菓室、臺中市工商發展投資策進會（台中市十大伴手禮）

