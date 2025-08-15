第一屆500甜／今夏最強法式跨界合作 雪鐵龍布丁狗邀你品嘗限定甜點

本周必去的甜點盛事，絕對就是即日起至8月17日在BELLAVITA寶麗廣塲B1舉辦的「500甜｜甜點派對」，這場由《500輯》策劃、台灣首份甜點指南，集結頂尖甜點名店，愛好甜品的人絕對不能錯過！

「甜點探索最佳拍檔」——CITROËN BERLINGO布丁狗，以獨具未來感的CITROËN OLI車身設計、討喜細節風格與靈活多變的空間，現身「500甜」活動現場。圖／500輯攝影團隊提供

除了美味甜點以外的另一個吸睛焦點，莫過於「甜點探索最佳拍檔」——CITROËN BERLINGO布丁狗，以獨具未來感的CITROËN OLI車身設計、討喜細節風格與靈活多變的空間，現身「500甜」活動現場，用高顏值與大空間，為這趟甜點旅程揭開夢幻序幕，對於追求生活風格的品味人士而言，絕對是不可少的最佳夥伴。

法式風格家旅CITROËN BERLINGO於去年12月5日全新改款上市後，成功擄獲消費者青睞，繼2023、2024年持續蟬聯歐洲進口MPV銷售冠軍。總代理寶嘉聯合今年更進一步發表CITROËN BERLINGO XTR長軸七人座車型，滿足更多元的用車需求

活動現場，CITROËN攜手法式甜點名店《Le Ruban Pâtisserie法朋烘焙甜點坊》，只要到500甜現場的CITROËN BERLINGO 布丁狗攤位，完成拍照打卡活動，即贈送「CITROËN × 法朋」聯名限定甜點乙份，數量有限，送完為止！

現場還開放BERLINGO布丁狗賞車，並可直接預約試乘體驗，更有夢幻場景提供拍照打卡，讓來賓親自感受這台集法式優雅與靈巧機能於一身的多功能MPV，輕鬆穿梭甜點地圖上的每一站。本周就讓 CITROËN BERLINGO 布丁狗陪你展開一場甜點探索之旅，收集屬於味蕾與心靈的雙重美好。