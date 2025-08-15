第一屆500甜／台中十大伴手禮檸檬酥人氣旺 領軍「四大天王」香氣滿點
來自台中豐原的鴻鼎菓子今（15）日現身第一屆500甜頒獎典禮，攤位人山人海，全部衝著台中十大伴手禮首獎的名氣，除了大名鼎鼎的檸檬酥，他們還有堅果塔、曲奇以及包心曲奇，堪稱人氣四大天王。
鴻鼎菓子堅持「純粹無添加」的信念，打造低負擔、高品質的甜點，希望用純粹的好，好好愛如同自己人的每個人。旗下知名的台中十大伴手禮-檸檬蘇，採用香水檸檬、無子檸檬跟四季檸檬共3種品項製作，有別於一般商家的鳳梨酥、鳳凰酥，他們家是全球唯一首創檸檬酥，吃起來微苦回甘，這份苦味來自於檸檬皮，甜點師傅特別加入，以還原檸檬風味。
此外，曲奇也是鴻鼎菓子的明星商品之一，經典款上市至今仍位於榜首，內含原味奶油、咖啡和巧克力；特別的是有申請專利包心曲奇，裡面是72%的黑巧克力包心，吃起來不會太甜膩；堅果塔吃起來不會粘牙膩口，每一顆都相當飽滿。
● 點此看【第一屆500甜】完整得獎名單
● 500甜2025 中/英文版官網：https://udn.com/500sweetaward/
● 【500甜2025】電子地圖：https://reurl.cc/GNpaKd
第一屆500甜 THE 500 SWEETS AWARD 2025
主辦單位｜500輯
指定用酒｜麥卡倫單一麥芽威士忌
指定用車｜CITROËN BERLINGO 布丁狗
指定手機｜三星Galaxy系列
合作夥伴｜HITACHI、福樂
贊助夥伴｜Feeling18、Cheers氣泡水、月之戀人、牧質調、滋粒冰菓室、臺中市工商發展投資策進會（台中市十大伴手禮）
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
