快訊

陳水扁妻子吳淑珍昏倒一度無呼吸心跳 緊急送醫治療

豪砸120萬請來女神李多慧「記者會沒記者」？北市政風處說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

第一屆500甜／蔡康永：不該過分攝取糖 但甜點讓人有值得墮落的理由

聯合報／ 文／袁世珮
評審蔡康永說，500甜提供了一個值得墮落的理由。
評審蔡康永說，500甜提供了一個值得墮落的理由。

評審蔡康永致詞時，以一個小故事開場：有研究報告指少喝多少酒就可以多活15分鐘，但愛喝酒的朋友回答他：「如果不喝酒，為什麼要多活那15分鐘呢？」

「不該做的事，都是讓人快樂的事，喝酒，以及甜點。」蔡康永自己是被醫生下了限糖令，對此深有所感，「不該過份攝取糖，但吃甜點，就是我們對於生命的抗議。」

他小時候都是在正餐後吃甜點，如果請客的主人沒有上甜點，他便覺得那一餐沒有吃完，但如今，甜點已擺脫了正餐的附屬品地位，「這意味著我們活得愈來愈痛苦，所以甜點的地位就會愈高。」他笑說，那樣的痛苦在500甜獲得彌補了。

蔡康永說：「甜點是人類極過分的發明，動物是做不出甜點的。」他吃帶血的牛排時，自覺和跟動物很接近，只是人會把牛排煮得熟一點，但是吃甜點時，永遠都覺得這些是動物沒有的奇技淫巧。

「在道德家的眼中，這一類的東西都是我們墮落的標準。」蔡康永提供標準：「我們唯一判斷值不值得墮落的，就是那東西值不值得。我相信500甜的各位，就提供了我們一個值得墮落的理由。」

點此看【第一屆500甜】完整得獎名單

● 500甜2025 中/英文版官網：https://udn.com/500sweetaward/

● 【500甜2025】電子地圖：https://reurl.cc/GNpaKd

第一屆500甜 THE 500 SWEETS AWARD 2025

主辦單位｜500輯

指定用酒｜麥卡倫單一麥芽威士忌

指定用車｜CITROËN BERLINGO 布丁狗

指定手機｜三星Galaxy系列

合作夥伴｜HITACHI、福樂

贊助夥伴｜Feeling18、Cheers氣泡水、月之戀人、牧質調、滋粒冰菓室、臺中市工商發展投資策進會（台中市十大伴手禮）

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

甜點 動物 牛排

延伸閱讀

東京巧遇蔡康永！合照一出嚇壞網友「變瘦又蒼老」　原PO急曝真相

Sandy踩劉宇寧頭像遭炎上　網點名小S「講話白目但有界線」

橫濱牛排「不限時吃到飽」再加開！這四門市「爽嗑6小時」到月底 經典款「咖哩飯、霜淇淋」無限續 「新北首店」也要開了

板橋大戰！貴族世家PK我家牛排 吃牛排還是瘋CP值？為何都選在這裡開旗艦店？

相關新聞

第一屆500甜／夢幻人氣甜點齊聚 Cheers氣泡水成最佳搭檔

由50位跨界評審所推薦的台灣首份甜點指南「500甜」正式揭曉，即日起至17日在BELLAVITA寶麗廣場B1同步舉辦「5...

第一屆500甜／6甜得主「COFE喫茶咖啡」：以台灣的風味為榮

《500輯》美食評鑑2025年新企劃，帶來第一屆500甜／甜點評選活動，打造一份屬於台灣的甜點指南。500甜邀請50位各...

第一屆500甜／堂本麵包店喜獲6甜 經典「堂本蜂蜜蛋糕」糖香高雅迷人

位於台中的堂本麵包店今年在第一屆500甜中獲得多位評審一致肯定，其中「堂本蜂蜜蛋糕」獲得4票，另外草莓鮮奶油蛋糕、滷肉綠...

第一屆500甜／法朋烘焙甜點坊獲8甜肯定 以美好土地醞釀無限可能

自2012開業至今的人氣甜點店、法朋烘焙甜點坊（Le Ruban Pâtisserie）今年共獲得「8甜」肯定，品項包含...

第一屆500甜／12甜得主「栗林裏Li lin li」：感謝台灣食材、謝謝台灣

《500輯》美食評鑑2025年新企劃，帶來第一屆500甜／甜點評選活動，打造一份屬於台灣的甜點指南。500甜邀請50位各...

第一屆500甜／全台356間入選 「畬室」奪16甜稱霸、「栗林裏」12甜居次

指標質感媒體《500輯》繼2021年發起聚焦餐廳美饌的「500盤」、2023年創設以在地觀點出發的小吃指南「500碗」後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。