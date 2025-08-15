第一屆500甜／蔡康永：不該過分攝取糖 但甜點讓人有值得墮落的理由

評審蔡康永致詞時，以一個小故事開場：有研究報告指少喝多少酒就可以多活15分鐘，但愛喝酒的朋友回答他：「如果不喝酒，為什麼要多活那15分鐘呢？」

「不該做的事，都是讓人快樂的事，喝酒，以及甜點。」蔡康永自己是被醫生下了限糖令，對此深有所感，「不該過份攝取糖，但吃甜點，就是我們對於生命的抗議。」

他小時候都是在正餐後吃甜點，如果請客的主人沒有上甜點，他便覺得那一餐沒有吃完，但如今，甜點已擺脫了正餐的附屬品地位，「這意味著我們活得愈來愈痛苦，所以甜點的地位就會愈高。」他笑說，那樣的痛苦在500甜獲得彌補了。

蔡康永說：「甜點是人類極過分的發明，動物是做不出甜點的。」他吃帶血的牛排時，自覺和跟動物很接近，只是人會把牛排煮得熟一點，但是吃甜點時，永遠都覺得這些是動物沒有的奇技淫巧。

「在道德家的眼中，這一類的東西都是我們墮落的標準。」蔡康永提供標準：「我們唯一判斷值不值得墮落的，就是那東西值不值得。我相信500甜的各位，就提供了我們一個值得墮落的理由。」

