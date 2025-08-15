第一屆500甜／葉怡蘭： 台灣首見完整甜點點將錄 盼看到更多台式甜點

已是500盤、500盤評審，美食作家葉怡蘭笑說，擔任500甜的評審是件不容易的事，難度完全不下於前兩者，她也在本次得獎名單中看到一些趨勢。

葉怡蘭說，500甜是台灣首次真正針對甜點主題的完整點將錄，這件事很有意義，因為以往的焦點都在餐廳，如500盤，或者因500碗而關注到小吃。她說：「人不吃甜點不會死，甜點不是一個必要的存在，因此反而沒有框架，是單純為了享樂、欲望而存在的美好事物。」她說，在飲食顯學的年代，多少甜點職人發揮創造力，有如此豐富的表現、多元的形式，真的需要一個舞台來鼓勵這些美好的創作。

葉怡蘭也從名單中發現，票數相當集中，第一屆就出現16甜，其他得甜店家的甜點數也非常多，這顯示國人對甜點的喜好有一定的共識。而她比較遺憾的是，太集中在西點，猜想原因可能是台式甜點就在生活裡，因此票數太分散。

葉怡蘭說，台灣的西點界很努力，傑出的職人足以站在國際舞臺上跟世界競爭，「可是我也希望給台式甜點多一點光環，還是希望有更多在地的甜點，展現我們自己的文化。」

