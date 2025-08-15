聽新聞
第一屆500甜／Liz高琹雯： 從榜單看趨勢 優秀的甜點世代誕生
美食家Liz高琹雯擔任評審，從最後榜單看出趨勢，有一批優秀的世代誕生了，只是偏向法式品味。
她指出，500甜的最後結果是一個市場公約數，也可以說是「甜點同溫層的公約數」，台灣甜點界有一整個世代，他們接受很好的教育，熱愛台灣的風土、追求風味，非常有職人精神，這一批人做出很好的甜點。
高琹雯說，有趣的是，這些人多是接受法式甜點訓練，去法國念過廚藝學校，就好像這個世代的人如果想接受比較正統、完整的餐飲教育，就是要走這一條路，這是這個世代開花結果的路徑，「在整個台灣餐飲業、在甜點界，我覺得影響還是大的，這跟fin dining是一脈相承。」
高琹雯反問：「會看到人氣者全部集中在法式甜點，那我們自己的甜點是什麼？我們自己的甜食文化是什麼？」這也是甜蜜派對之後要深思的地方。
