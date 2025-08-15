第一屆500甜／畬室限定「巧克力杯」、土然「可可果汁氣泡飲」亮相

《500輯》2025迎接創刊五周年，於8月15至8月17日首度舉辦台灣第一場以甜點為核心的飲食文化活動「500甜」，現場集結全台人氣名店、甜點創作者與風格人物，不只打造出專屬台灣的第一份甜點指南，現場更以最強甜點派對為炎熱的夏季捎來一場粉紅浪漫氛圍。

今年適逢「Yu Chocolatier畬室」精品巧克力10週年，品牌創辦人鄭畬軒領銜帶來一字排開的巧克力盛宴。圖／500輯攝影團隊提供

今年適逢「Yu Chocolatier畬室」精品巧克力10週年，創辦人鄭畬軒繼2016年抱回臺灣首面世界巧克力大賽獎牌，今年也摘下500甜首屆16甜最高殊榮。首日出攤最大亮點是限量100杯、現點現做的「恰巧融心」巧克力杯；底部以口感輕盈的法式巧克力慕斯，搭配以干邑白蘭地製成的酒凍，賦予清爽、柑橘風味，再擠上由馬達加斯加、大溪地等來自四種不同產地的香草餡，體現極為馥郁的香草風味，最後再擺上達克瓦茲、巧克力脆片，以及一顆松露巧克力，創造一整杯風味層次多元且平衡的優雅滋味。此外，同時購買經典畬室夾心巧克力「畬」與「一剪梅」還可兌換麥卡倫經典雪莉桶12年單一麥芽威士忌一杯。

現場亦販售店內常銷經典品項如大獲好評的潤甘枇杷膏風味，以及讓味蕾環遊世界的巧克力禮盒等，都能讓人感受到可可背後蘊藏的風土之美。

此外，擅長將台灣食材結合產地巧克力，曾以烏魚子、川貝枇杷膏入巧克力，拿下2018年ICA世界巧克力大賽佳績的「TERRA土然」，由創辦人楊豐旭（Danny）攜手團隊來到500甜派對。此次土然帶來兩大特殊品項，分別為「fruit to flavor可可三重奏」分別使用從果汁、豆碎到巧克力做成三款一組的甜點，表現出可可的不同風味與形式，購買此款亦可兌換一杯麥卡倫經典雪莉桶12年單一麥芽威士忌。另外，還有首次亮相的「可可果汁氣泡飲」以可可果汁加上氣泡水的獨家風味，不只體現飽含熱帶水果的酸爽風味，也能讓人感受到可可背後所蘊藏的風土之美。

土然首次亮相的「可可果汁氣泡飲」。圖／500輯攝影團隊提供

此次最大亮點是巧克力愛好者不能錯過，限量100杯、現點現做的畬室「恰巧融心」巧克力杯。圖／500輯攝影團隊提供

「TERRA土然」擅長將台灣食材結合產地巧克力，此次由創辦人楊豐旭（Danny）攜手團隊來到500甜派對。圖／500輯攝影團隊提供

左為畬室七夕專屬夾心巧克力禮盒，右為畬室十周年夾心巧克力禮盒。圖／500輯攝影團隊提供

