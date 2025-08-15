第一屆500甜／夢幻人氣甜點齊聚 Cheers氣泡水成最佳搭檔

「500甜｜甜點派對 」不僅能讓甜點愛好者一次品嚐多家知名甜點，搭配Cheers氣泡水更能完美體驗「吃得盡興、喝得輕盈」的感受。圖／500輯攝影團隊提供

由50位跨界評審所推薦的台灣首份甜點指南「500甜」正式揭曉，即日起至17日在BELLAVITA寶麗廣場B1同步舉辦「500甜｜甜點派對 」，在炎炎夏日預計將吸引甜點愛好者們前來朝聖，不僅能一次品嚐多家知名甜點，搭配Cheers氣泡水更能完美體驗「吃得盡興、喝得輕盈」的感受，享受清涼無負擔的午後時光。

Cheers氣泡水以「無糖清爽、百搭時尚」為品牌主張，深受消費者喜愛。除了長年熱銷的經典原味外，清新檸檬、香甜蜂蜜及2025年全新上市的水蜜桃口味，也在派對中亮相。綿密細緻的氣泡宛如香檳般在口中綻放，無論是搭配香甜蛋糕、精緻馬卡龍，或沁涼冰品，都能瞬間解膩，為每一口甜點增添層次感。

今年的水蜜桃新口味是最大亮點，以柔和果香結合細膩氣泡，入口甜而不膩，清新感受迅速擄獲甜點迷的心。無論是享用濃郁的巧克力蛋糕，還是品味酸甜的莓果塔，只要搭配一口水蜜桃氣泡水，都能讓味蕾獲得完美平衡。

活動期間，現場特設Cheers氣泡水攤位，提供免費試飲，讓民眾體驗氣泡帶來的輕盈清爽感受。每日前200位入場的參加者，更可獲得Cheers經典原味氣泡水乙瓶，邀請大家在甜點派對中舉杯Cheers，為夏日美味乾杯。

此外，購買由「500甜」與七大名店聯手推出的限定聯名禮盒，還有機會隨機獲得任一口味的Cheers氣泡水，將派對的清爽氛圍帶回家。今年夏天，不妨走進「500甜｜甜點派對」，用一杯冰涼的Cheers氣泡水搭配心愛甜點，讓綿密氣泡與美味共舞，開啟最輕盈愉悅的午後時光。

第一屆500甜 THE 500 SWEETS AWARD 2025 主辦單位｜500輯 指定用酒｜麥卡倫單一麥芽威士忌 指定用車｜CITROËN BERLINGO 布丁狗 指定手機｜三星Galaxy系列 合作夥伴｜HITACHI、福樂 贊助夥伴｜Feeling18、Cheers氣泡水、月之戀人、牧質調、滋粒冰菓室、臺中市工商發展投資策進會（台中市十大伴手禮）

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康