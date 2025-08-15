卡地亞「自然藝境」珠寶展登台 幻化野柳、日月潭、太魯閣三大美景

卡地亞2025年度「自然藝境」頂級珠寶暨腕表鑑賞會，共集結逾260件瑰麗傑作自即日起為到8月22日止，以預約鑑賞制形式來台展出。場景深度連結台灣在地自然地貌，與卡地亞百年精湛工藝的詩意對話，有別於傳統珠寶展，以最直觀、最無阻礙的方式和充滿自然光的方式展現作品天然的流光溢彩。三大展區分別以台灣的三大自然地景元素呼應不同的設計主題，將自然與藝術熔冶一爐。

●以台灣地景為靈感：三大展區的詩意轉換

展覽的第一站以台灣野柳海蝕岩景為靈感，以歷經千萬年風沙雕琢而成的獨特形象，呼應珠寶歷經漫長精雕細磨、最終淬鍊出藝術傑作的過程，象徵大地結構的肌理與時間流動的痕跡。展區聚焦幾何抽象風格（ Abstraction Geometrique）為核心理念的作品，大膽的輪廓、鮮明的色彩鋪陳出極具現代感的視覺風格。QUADRUM項鍊以七顆總重達58.62克拉的濃郁紫粉色紅碧璽為主石，透過一系列幾何圖案與可旋轉的巧思，創新詮釋品牌自1903年開始的經典紅綠對比配色。

意指「分裂與切割」的LANIATA項鍊與耳環，運用坦尚尼亞尖晶石、梯形祖母綠和三角形綠松石，構成強烈的紅綠撞色和動態平衡，體現品牌深厚的工藝底蘊。同場展出的高級珠寶ABSTRACTION GEOMETRIQUE系則以黑白金與縞瑪瑙、鑽石的簡潔搭配，詮釋多邊形的抽象美。

●台灣湖光山色與峭壁絕景 呼應卡地亞經典風格

日月潭主題區以深淺不一的紫色調營造出靜謐而深邃的氛圍，綿延的山陵線條與琥珀色地毯，展現光影交錯的詩意，與卡地亞風格中對於精巧結構與簡約線條（Architecture & Purity）的標誌特色互相呼應，刪除除過多的細節和浮誇的圖案，透過抽象的構圖突顯寶石的內在美。GEOPELIA系列包括全場單價最高的項鍊與唯一的一頂冠冕，以鳥類羽翼為靈感的線條構成四射光芒，運用全白鑽珠寶的稜鏡效果，彰顯項鍊中心一顆5.05克拉D FL IIa型美鑽。

REJILLA在西班牙文中意為「漁網」，顧名思義，以此為名的紅寶石項鍊，以鑽石串接成流動的漁網狀，下方點綴七顆總重13.57克拉的莫三比克紅寶石，延伸精巧結構與簡約線條的理念，以最簡潔的線條呈現紅寶石的純粹之美，輕盈、柔軟且充滿活力。VOLUTA項鍊以三條蜿蜒的鑽石曲線呈現海浪波紋，不間斷的動態感與體積運用，甚至有水滴般的鑽石點綴，凸顯兩顆總重5.92克拉的馬達加斯加切角矩形藍寶石，其清澈藍色調讓人想起海浪、瀑布或水滴的律動。

太魯閣主題區以生機盎然的綠色為主要色調，在象徵太魯閣山林陡峭、兩山夾河的險峻峽谷的垂簾意象間，以卡地亞對動物與植物（Fauna & Flora）靈性的讚頌點出了太魯閣豐富的生態多樣性。首度來台的Panthère Chimères雙頭豹高級珠寶作品，開放式的雙頭設計自1903年起便是品牌的經典，新作以管狀結構將鑽石作為皮毛，兩隻豹頭相互凝視並咬合，栩栩如生的豹頭本身即是搭扣。

卡地亞除了野性動物如鱷魚、大象，花卉的主題也往往擅長描繪罕見而姿態獨特的品種。新作中的HIDAKA項鍊，以日本地名命名，設計靈感來自亞洲原生的孤挺花，紅尖晶石描繪花瓣，簇擁中央三枚六邊形切割的純淨尚比亞祖母綠花蕊，象徵植物的純粹意境。