明基健康生活信義雙門市開幕 攜手正官庄掀人蔘保養風潮

明基醫(4116)旗下明基健康生活，與全球第一高麗人蔘品牌「正官庄」，台灣實體門市總經銷合作將邁入第二年，將人蔘從傳統補品轉化為日常養顏美容的「人蔘保養」，透過補氣養神，幫助消費者輕鬆應對季節變化。此次歡慶遠百A13與松德雙門市開幕，門市祭出多項超值好禮，包含每日限量10組的$199「高麗蔘葉黃素飲」，邀請消費者一同體驗頂級人蔘保養。

明基健康生活總經理沈勝龍表示，作為正官庄台灣門市總經銷，不僅引進韓國原裝、品質保證的人蔘產品，更期望藉此提升台灣消費者的健康保健選擇，並拓展健康保健食品領域；未來雙方將以「品牌整合」、「通路升級」與「健康照護推廣」為三大主軸，全面強化正官庄在台灣市場的品牌影響力與布局。

此次明基健康生活與正官庄聯手出擊，除了拓展在台門市，也推出線上線下整合(OMO)的銷售平台，包含電商通路、健康內容分享、會員健康管理服務等，期望透過數位加值方式，提升消費者的購買體驗與健康生活品質。未來，雙方將持續深化合作，開發符合台灣市場需求的新產品，並透過舉辦體驗活動，傳遞「健康是一種生活方式」的核心理念。

開幕活動期間現場除了高麗蔘氣泡飲可試喝之外，同步可享來店禮、滿額贈、加碼抽等好禮三重送！第一重：凡當天加入明基健康生活會員，即贈高麗蔘精EVERYTIME柚體驗包；第二重：消費滿2000元，可參加首爾雙人來回機票抽獎；第三重：消費購買指定商品，滿額即可獲得CLEND天然礦物泥4件組、BenQ MindDuo 2 Plus親子共讀護眼檯燈等多項限定尊爵好禮。