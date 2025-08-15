第一屆500甜／6甜「COFE喫茶咖啡」：以台灣的風味為榮

快訊

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
「COFE喫茶 · 咖啡」獲得6甜，由品牌共同創辦人王詩鈺（左三）領獎。圖／500輯攝影團隊提供
「COFE喫茶 · 咖啡」獲得6甜，由品牌共同創辦人王詩鈺（左三）領獎。圖／500輯攝影團隊提供

《500輯》美食評鑑2025年新企劃，帶來第一屆500甜／甜點評選活動，打造一份屬於台灣的甜點指南。500甜邀請50位各界名人、選出念念不忘的甜點，今日公布最終500甜得獎名單。當中，「COFE喫茶 · 咖啡」共獲得6甜。

「COFE喫茶 · 咖啡」由共同創辦人王詩鈺上台領獎，為現在人在大阪的創辦人顧瑋表達一些她想說的話，「我們COFE真的沒想到會得到那麼多人的青睞，真的非常非常的感謝，我想COFE一直以來的作品都反映出對台灣土地在地風味的想像，以及我們都希望能夠走向更好、更國際的可能。我們處理的一直都不是品味一直是自信，屬於我們台灣的自信。在這個過程中，我們希望能夠做得更好，因為這個核心來自這塊土地，這塊土地的人還有這塊土地的自然，雖然我們的創作不被台灣法令認可，但我們仍然以台灣的風味為榮。」

點此看【第一屆500甜】完整得獎名單

● 500甜2025 中/英文版官網：https://udn.com/500sweetaward/

● 【500甜2025】電子地圖：https://reurl.cc/GNpaKd

第一屆500甜 THE 500 SWEETS AWARD 2025

主辦單位｜500輯

指定用酒｜麥卡倫單一麥芽威士忌

指定用車｜CITROËN BERLINGO 布丁狗

指定手機｜三星Galaxy系列

合作夥伴｜HITACHI、福樂

贊助夥伴｜Feeling18、Cheers氣泡水、月之戀人、牧質調、滋粒冰菓室、臺中市工商發展投資策進會（台中市十大伴手禮）

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

甜點 咖啡 自信

