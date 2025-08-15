第一屆500甜／堂本麵包店喜獲6甜 經典「堂本蜂蜜蛋糕」糖香高雅迷人

快訊

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
人稱「阿洸師」的堂本麵包店創辦人陳撫洸。圖／500甜攝影團隊提供
人稱「阿洸師」的堂本麵包店創辦人陳撫洸。圖／500甜攝影團隊提供

位於台中的堂本麵包店今年在第一屆500甜中獲得多位評審一致肯定，其中「堂本蜂蜜蛋糕」獲得4票，另外草莓鮮奶油蛋糕、滷肉綠豆椪則分別獲得評審柯亞與畬室創辦人鄭畬軒的推薦，讓堂本麵包店合計獲得6甜肯定。

在今日上線的500甜評審專訪文章中，「堂本蜂蜜蛋糕」深獲美食評論家葉怡蘭肯定，「......堂本之作無疑其中佼佼者，吃過多種口味版本，一致質地鬆綿彈潤，幽幽蜜味蛋香與阿波和三盆糖之高雅糖香習習，叫人何能不沉迷。」「果醬女王」柯亞則推薦了堂本麵包的「草莓鮮奶油蛋糕」，因其「......濕潤滑順的香草卡士達醬，它和諧牽起了海綿蛋糕、鮮奶油與新鮮草莓，讓奶油甜與鮮果酸有了層次」。畬室創辦人鄭畬軒在談及堂本麵包的「滷肉綠豆椪」時則表示，「滷肉吃來格外乾爽，又滿是辛香，與豆沙餡的甜完美結合。」

堂本麵包店創辦人「阿洸師」陳撫洸致詞時表示，「真的也沒想過有這麼多甜（笑），蜂蜜蛋糕是我自己非常喜歡的一樣產品，因為台灣有非常非常多種類的蜂蜜可以去（運用），也謝謝大家喜歡這個產品、謝謝大家」。

記者會後陳撫洸並與本報分享，他個人也曾隨蜂農一起去採蜜，而台灣是水果王國，所以什麼樣（風味）的蜂蜜都有，像是荔枝蜜、柳橙蜜、龍眼蜜、鴨腳木.......而他最愛的則是「雜蜜」，因風味層次豐富，「光是不同產季的龍眼蜜品嚐起來就有差異，這是在台灣滿有趣的地方，可以在很小的地方、有很多樣的（風味）面貌，也是製作蜂蜜蛋糕的有趣之處。」

堂本麵包店創辦人陳撫洸（中）接受評審團們包含（由右至左）飲食文化策展人馮忠恬、資深飲食生活作家葉怡蘭、LE SOMM創辦人何信緯與畬室創辦人鄭畬軒頒獎。圖／500甜攝影團隊提供
堂本麵包店創辦人陳撫洸（中）接受評審團們包含（由右至左）飲食文化策展人馮忠恬、資深飲食生活作家葉怡蘭、LE SOMM創辦人何信緯與畬室創辦人鄭畬軒頒獎。圖／500甜攝影團隊提供
人稱「阿洸師」的堂本麵包店創辦人陳撫洸。圖／500甜攝影團隊提供
人稱「阿洸師」的堂本麵包店創辦人陳撫洸。圖／500甜攝影團隊提供

