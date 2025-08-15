快訊

綻放夏末初秋優雅光采 蕭邦繁花美鑽迎接新季

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Happy Hearts系列手鐲，採用符合倫理道德標準的18K白金鑲嵌鑽石、滑動鑽石，53萬元。圖／蕭邦提供
Happy Hearts系列手鐲，採用符合倫理道德標準的18K白金鑲嵌鑽石、滑動鑽石，53萬元。圖／蕭邦提供

迎接夏末初秋之際，瑞士頂級品牌蕭邦（Chopard）以L'Heure du Diamant、Happy Hearts與 Precious Lace三大系列珠寶與腕錶，為女性呈現花團錦簇的迷人風采。無論是午後花影婆娑的閒適時光，或晚宴間金色霞光灑落的華麗瞬間，皆能襯托出季節轉換間的優雅氣韻。

L'Heure du Diamant系列承襲蕭邦的舍費爾（Scheufele）家族世代傳承的製表與珠寶工藝，以20世紀70年代經典設計為靈感，結合彩色硬質寶石表盤和精湛獨特的璀璨爪鑲鑽石，為女性打造夢幻般瑰麗的珠寶腕表，自問世以來屢獲肯定。新作精選在光影間折射溫潤色澤的粉紅蛋白石與珍珠母貝作為表盤，結合品牌以傳統製表工藝打造的機械機芯，在瑰麗鑽石光芒中綻放宛如初秋花叢間的流轉光輝。其中一枚腕表以罕見的菱形表殼搭配雙層的爪鑲鑽石，鑽石依大小漸變羅列；另一款則結合品牌珍貴的表鍊金工技術，配上手工樹皮紋理裝飾，更顯流光溢彩。

象徵浪漫與輕盈的Happy Hearts系列珠寶新作，採用符合倫理標準的18K玫瑰金和白金，結合珍珠母貝的溫潤光澤，則以五顆心形環繞中央滑動鑽石，刻畫花瓣綻放的剎那。Precious Lace全新的扇形鑽石鏈墜，以滿鑲鑽石的優雅圖騰勾勒花朵搖曳的姿態，細膩弧線在配戴者動作間流轉光華，宛如晨露凝結在花瓣之上，將自然意象與精緻工藝融為一體，讓腕間與頸間的珠寶不僅是點綴，更為季節轉換添上一抹柔美而恆久的光彩。

Happy Hearts系列耳環，採用符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲嵌五顆心形白色珍珠母貝花瓣，環繞中央兩顆共約0.10克拉的滑動圓形明亮式切割鑽石，31萬5,000元。圖／蕭邦提供
Happy Hearts系列耳環，採用符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲嵌五顆心形白色珍珠母貝花瓣，環繞中央兩顆共約0.10克拉的滑動圓形明亮式切割鑽石，31萬5,000元。圖／蕭邦提供
L'Heure du Diamant系列腕表，18K白金鑲嵌鑽石、珍珠母貝表盤，搭載10.01-C手動上鏈機械機芯、刻有樹皮紋理的白金磚節鏈帶，327萬元。圖／蕭邦提供
L'Heure du Diamant系列腕表，18K白金鑲嵌鑽石、珍珠母貝表盤，搭載10.01-C手動上鏈機械機芯、刻有樹皮紋理的白金磚節鏈帶，327萬元。圖／蕭邦提供
Happy Hearts系列手鐲，採用符合倫理道德標準的18K玫瑰金、五顆心形白色珍珠母貝花瓣、滑動圓形明亮式切割鑽石，23萬元。圖／蕭邦提供
Happy Hearts系列手鐲，採用符合倫理道德標準的18K玫瑰金、五顆心形白色珍珠母貝花瓣、滑動圓形明亮式切割鑽石，23萬元。圖／蕭邦提供
L’Heure du Diamant系列腕表，18K白金鑲嵌鑽石、珍珠母貝表盤、搭載09.01-C自動上鏈機械機芯，282萬元。圖／蕭邦提供
L’Heure du Diamant系列腕表，18K白金鑲嵌鑽石、珍珠母貝表盤、搭載09.01-C自動上鏈機械機芯，282萬元。圖／蕭邦提供
Happy Hearts系列耳環，採用符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲嵌五顆心形白色珍珠母貝花瓣、兩顆共約0.10克拉的滑動圓形明亮式切割鑽石，31萬5,000元。圖／蕭邦提供
Happy Hearts系列耳環，採用符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲嵌五顆心形白色珍珠母貝花瓣、兩顆共約0.10克拉的滑動圓形明亮式切割鑽石，31萬5,000元。圖／蕭邦提供
Precious Lace系列項鍊，採用符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲嵌總重約2.73克拉鑽石，107萬元。圖／蕭邦提供
Precious Lace系列項鍊，採用符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲嵌總重約2.73克拉鑽石，107萬元。圖／蕭邦提供
L’Heure du Diamant系列腕表，符合倫理道德標準的18K玫瑰金搭配粉紅蛋白石表盤，115萬元。圖／蕭邦提供
L’Heure du Diamant系列腕表，符合倫理道德標準的18K玫瑰金搭配粉紅蛋白石表盤，115萬元。圖／蕭邦提供

