第一屆500甜／12甜得主「栗林裏Li lin li」：感謝台灣食材、謝謝台灣

《500輯》美食評鑑2025年新企劃，帶來第一屆500甜／甜點評選活動，打造一份屬於台灣的甜點指南。500甜邀請50位各界名人、選出念念不忘的甜點，今日公布最終500甜得獎名單。「栗林裏Li lin li」共獲得12個甜肯定，為第二高票數。

「栗林裏Li lin li」雙主廚Wise與Sylvia一起上台領獎，Wise表示「我沒想到栗林裏會拿到那麼多甜，我很感謝我們的團隊夥伴，這不是我一個人做出來的，也感謝我的合夥人Sylvia與投資方。再來最感謝的是台灣的食材，謝謝台灣！」

「栗林裏Li lin li」共獲得12個甜肯定，雙主廚Wise（右）與Sylvia一起上台領獎。圖／500輯攝影團隊提供

