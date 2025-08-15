第一屆500甜／法朋烘焙甜點坊獲8甜肯定 以美好土地醞釀無限可能

自2012開業至今的人氣甜點店、法朋烘焙甜點坊（Le Ruban Pâtisserie）今年共獲得「8甜」肯定，品項包含生乳卷、老奶奶檸檬蛋糕、哈密瓜生鮮奶油蛋糕、草莓純生鮮奶油蛋糕、法式傳統巧克力蛋糕、蜂蜜燒餅都獲得評審肯定，其中草莓純生鮮奶油蛋糕更獲連續三票，成為法朋烘焙甜點坊上榜中的甜甜人氣王。

在今日上線的500甜評審專訪文章中，MUME主廚林泉稱讚法朋的老奶奶檸檬蛋糕「檸檬糖霜酸甜可口、蛋糕體不乾，經典好吃。」草莓純生鮮奶油蛋糕則受到同樣為甜點名家、SEASON Artisan Pâtissier主廚洪守誠的肯定，「口感舒服且清爽，風味淡雅不油膩，底部有千層派皮讓口感更有層次。」飲食文化策展人馮忠恬則推薦了法朋的「蜂蜜燒餅」，並表示「主廚用了兩種蜂蜜，可以吃到蜂蜜香氣、麥香、芝麻香在嘴裡化開，口感處理得很輕盈，像是升級版的台灣甜燒餅，非常適合配茶。」

法朋烘焙甜點坊創辦人兼烘焙主廚李依錫在致詞時表示，「謝謝各位評審，謝謝台灣這塊美好的土地醞釀出無限的可能，讓我們在發揮創作的時候，不管是每個季節、每個鄉鎮市，都給我們無限的能量、謝謝大家」。

第一屆500甜 THE 500 SWEETS AWARD 2025 主辦單位｜500輯 指定用酒｜麥卡倫單一麥芽威士忌 指定用車｜CITROËN BERLINGO 布丁狗 指定手機｜三星Galaxy系列 合作夥伴｜HITACHI、福樂 贊助夥伴｜Feeling18、Cheers氣泡水、月之戀人、牧質調、滋粒冰菓室、臺中市工商發展投資策進會（台中市十大伴手禮）

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康