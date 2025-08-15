李多慧化身公益大使 助攻身障團體叫賣中秋禮盒

快訊

中央社／ 台北15日電
啦啦隊女神李多慧今天化身公益大使在台北車站大廳叫賣中秋禮盒，邀全民用行動支持，共20家身心障礙團體擺攤，從月餅到文創商品都有，盼今年銷售額衝破新台幣1億元。

今年中秋節落在10月6日，衛生福利部下午舉辦身心障礙福利機構及團體秋節產品聯合推廣展售活動，一開場就由聽障團體帶來動感十足的舞蹈表演，路過民眾也忍不住停下腳步，直呼「完全看不出是聽障者」。

李多慧受邀擔任活動推廣代言人，現場和身心障礙者學習製作月餅，頻頻甜喊：「趕快來買喔！」可愛語氣逗樂台下觀眾。

這次全台共20家身心障礙福利機構及團體展售禮盒，從月餅、手工餅乾、咖啡到文創商品都有，衛福部次長呂建德會前受訪時，拍胸脯保證絕對大方實惠。

呂建德坦言，今年風災不斷確實有影響公益產品買氣，但他相信台灣民眾的愛心不落人後，過去身心障礙機構與團體全年總銷售額約9億多元，其中中秋檔期約占1億元，今年目標挑戰銷售額突破1億元。

衛福部表示，今年活動推出5款限量「彗星卡」，民眾在合作商家消費達指定金額即可隨機獲得，增添集卡樂趣。目前已在「優先採購網路商城」設置秋節專區，方便民眾或企業能一指下訂，民眾也可撥打0800-815-179，透過一對一專人服務，協助選購秋節優質好商品。

