第一屆500甜／全台356間入選 「畬室」奪16甜稱霸、「栗林裏」12甜居次

指標質感媒體《500輯》繼2021年發起聚焦餐廳美饌的「500盤」、2023年創設以在地觀點出發的小吃指南「500碗」後，今年進一步將觸角延伸至療癒人心的甜點，首度推出「500甜」。除邀請50位具代表性的跨界名人擔任評審團，「500甜」更首度集結全台人氣名店，同步舉辦最強甜點派對，不僅成為台灣首場以甜點為核心的飲食文化活動，更宣告台灣首份在地觀點的甜點指南自此誕生。

《聯合線上》執行長孫志華致詞表示，《500輯》歡慶品牌創立五週年，團隊以凝聚年輕世代為核心，積極促進不同世代間的交流。「我們透過多元的線上線下活動，不斷累積內容生產，提升品牌的影響力。這次的『500甜』是我們團隊再次嘗試的一個全新計劃。」

他同時強調，《500輯》過去五年成功打造了獨特的風格路線，推廣多樣且知名的美食，《500輯》團隊持續反思，希望在全民對美食的共同熱愛中，補足尚未被完整涵蓋的版圖。「於是，我們將目光聚焦在能療癒人心的甜點，作為努力的方向。」

本屆「500甜」全台有356間店家入選，由台北的「Yu Chocolatier畬室法式巧克力甜點創作」奪16甜奪冠、「栗林裏Li lin li」12甜居次；法式甜點外帶店「Quelques Pâtisseries某某甜點」、義式冰淇淋店「Double V」、盤式甜點「HUGH dessert dining」以及「Le Ruban Pâtisserie法朋烘焙甜點坊」，各獲得8個甜並列第三。

Yu Chocolatier 畬室 法式巧克力甜點創作：若水─Lagavulin16年泥煤威士忌巧克力。圖／畬室提供 堂本麵包店：堂本蜂蜜蛋糕。圖／葉怡蘭提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

以單一品項得甜數來看，「Yu Chocolatier畬室法式巧克力甜點創作」的「若水─Lagavulin16年泥煤威士忌巧克力蛋糕」與「【COTE原茶Bar】喫的台灣茶」，各拿下5個甜並列第一。「堂本麵包店（亞森洋果子）」的「堂本蜂蜜蛋糕」與「Quelques Pâtisseries某某甜點」的「大溪地香草聖多諾黑」也不遑多讓，分別拿下4甜緊追在後。

第一屆「500甜」入選名單也充分展現台灣甜點的多樣性，除西式甜點受到青睞，傳統台式冰品、甜湯、中式糕糰、綜合水果等，也獲得評審肯定。台南「莉莉水果店」便以綜合水果系列與布丁水果牛乳冰，一舉拿下4甜，台中「阿斗伯冷凍芋」也以冷凍芋、蓮子湯拿下3甜；「hoshing1947 合興壹玖肆柒」、「杉味豆花」、「八寶彬圓仔惠（國華店）」、「216粉圓大王」、「庄頭豆花担」、「北門鳳李冰」等也都拿下2甜。

阿斗伯冷凍芋：冷凍芋。圖／李豫提供 八寶彬圓仔惠國華店：冷熱八寶甜湯。圖／葉怡蘭提供

此外，傳統中式甜點，也佔有一席之地。「人和園雲南餐廳」的「破酥糖包」、「頤宮中餐廳」的「炸豆腐奶」、「鼎泰豐」的「千層油糕」、「鄒記食舖」的「牛奶紅棗銀耳湯」，都拿下2甜。

人和園雲南餐廳：破酥糖包。圖／SWEET大好き 大寶提供 鼎泰豐：千層油糕。圖／鼎泰豐提供

第一屆「500甜」指定用酒、全球頂級單一麥芽威士忌品牌麥卡倫（The Macallan）為深化「為時代．創新味」核心精神，將目光投向甜點，詮釋台灣感性「甜蜜新浪潮」。麥卡倫品牌大使陳冠翰表示，展望2025年，麥卡倫將打造一股甜蜜浪潮。「這個週末麥卡倫將帶來雙雪莉桶12年，以及特別為『500甜』量身打造、以『可以喝的甜點』為發想靈感的創意調酒 『Impossible Isle』，與大家分享我們在傳統工藝上的極致追求。」

第一屆500甜 THE 500 SWEETS AWARD 2025

