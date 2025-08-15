家樂福黑糖季 西園誠一郎、王鵬傑日台夢幻聯手打造限定烘焙新品

繼與日本烘焙職人小山進合作甜點大獲好評後，家樂福今年再出新招，邀請日本「甜點王子」西園誠一郎，以及世界麵包冠軍王鵬傑，共同打造期間限定「黑糖舒壓系」烘焙甜點。家樂福「黑糖季」即日起於全台66家量販店、4家Nakery裸焙坊與50家超市陸續上架，用濃郁純粹的黑糖滋味，吸引黑糖控全包嚐鮮。

西園誠一郎為日本大阪知名法式甜點店「Seiichiro, NISHIZONO」創辦人，此次被家樂福無添加烘焙理念吸引，特別使用3款台灣職人級黑糖原料，包括手工窯煮黑糖醬、手工窯烤黑糖角與寶山純黑糖粉進行產品研發，來自台南南化及新竹寶山產地嚴選，採自然農法種植甘蔗、遵循古法慢火熬煮，100%無添加，香醇甘甜、甜而不膩。

本次家樂福黑糖季共推出15款新品，其中7款由西園誠一郎研發、2款由王鵬傑研發，1款則由2位師傅夢幻聯手打造，另有5款由家樂福西點師傅設計，品項包含西點、麵包、布丁、泡芙、蛋塔，品項豐富多元。

其中首推由2位師傅夢幻聯手打造的「黑糖丹麥」，層層丹麥麵包中包裹黑糖卡士達醬與黑糖麻糬丁，多重口感一次滿足。西園師傅研發的「黑糖布丁」也大獲試吃好評，採低溫烘烤加蒸氣法製成，以黑糖取代精緻糖調味，並淋上濃郁黑糖蜜，入口滑順香甜。而王鵬傑師傅最知名的可頌系列，這次則推出「黑糖雙色可頌」，將可可與原味雙色麵皮交織，內餡包入Q彈黑糖麻糬，外酥內軟、甜而不膩。