快訊

饕客快看！「第一屆500甜」得獎名單出爐 首份台灣甜點指南

全球高鐵多虧損「僅台灣賺錢」⋯網揭關鍵！憂宜蘭、屏東站效益不佳

家樂福黑糖季 西園誠一郎、王鵬傑日台夢幻聯手打造限定烘焙新品

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
家樂福「黑糖季」15款新品即日起於全台66家量販店、4家Nakery裸焙坊與50家超市陸續上架。記者黃筱晴／攝影
家樂福「黑糖季」15款新品即日起於全台66家量販店、4家Nakery裸焙坊與50家超市陸續上架。記者黃筱晴／攝影

繼與日本烘焙職人小山進合作甜點大獲好評後，家樂福今年再出新招，邀請日本「甜點王子」西園誠一郎，以及世界麵包冠軍王鵬傑，共同打造期間限定「黑糖舒壓系」烘焙甜點。家樂福「黑糖季」即日起於全台66家量販店、4家Nakery裸焙坊與50家超市陸續上架，用濃郁純粹的黑糖滋味，吸引黑糖控全包嚐鮮。

西園誠一郎為日本大阪知名法式甜點店「Seiichiro, NISHIZONO」創辦人，此次被家樂福無添加烘焙理念吸引，特別使用3款台灣職人級黑糖原料，包括手工窯煮黑糖醬、手工窯烤黑糖角與寶山純黑糖粉進行產品研發，來自台南南化及新竹寶山產地嚴選，採自然農法種植甘蔗、遵循古法慢火熬煮，100%無添加，香醇甘甜、甜而不膩。

本次家樂福黑糖季共推出15款新品，其中7款由西園誠一郎研發、2款由王鵬傑研發，1款則由2位師傅夢幻聯手打造，另有5款由家樂福西點師傅設計，品項包含西點、麵包、布丁、泡芙、蛋塔，品項豐富多元。

其中首推由2位師傅夢幻聯手打造的「黑糖丹麥」，層層丹麥麵包中包裹黑糖卡士達醬與黑糖麻糬丁，多重口感一次滿足。西園師傅研發的「黑糖布丁」也大獲試吃好評，採低溫烘烤加蒸氣法製成，以黑糖取代精緻糖調味，並淋上濃郁黑糖蜜，入口滑順香甜。而王鵬傑師傅最知名的可頌系列，這次則推出「黑糖雙色可頌」，將可可與原味雙色麵皮交織，內餡包入Q彈黑糖麻糬，外酥內軟、甜而不膩。

家樂福表示，本次「黑糖季」不僅融合日本甜點美學與世界級麵包工藝，更藉由台灣在地黑糖的天然純淨風味，推出多款專屬於台灣的限量甜點，讓消費者在日常中也能享受療癒的黑糖時光。

世界麵包冠軍王鵬傑聯手日本甜點王子西園誠一郎打造黑糖季烘焙新品。記者黃筱晴／攝影
世界麵包冠軍王鵬傑聯手日本甜點王子西園誠一郎打造黑糖季烘焙新品。記者黃筱晴／攝影
王鵬傑師傅研發黑糖雙色可頌，包裹Q彈香甜的黑糖麻糬餡口感超多層次，售價99元。記者黃筱晴／攝影
王鵬傑師傅研發黑糖雙色可頌，包裹Q彈香甜的黑糖麻糬餡口感超多層次，售價99元。記者黃筱晴／攝影
家樂福「黑糖季」15款新品即日起於全台66家量販店、4家Nakery裸焙坊與50家超市陸續上架。記者黃筱晴／攝影
家樂福「黑糖季」15款新品即日起於全台66家量販店、4家Nakery裸焙坊與50家超市陸續上架。記者黃筱晴／攝影
王鵬傑師傅現場示範製作肉桂黑糖麻糬麵包。記者黃筱晴／攝影
王鵬傑師傅現場示範製作肉桂黑糖麻糬麵包。記者黃筱晴／攝影
西園誠一郎師傅研發的黑糖布丁，黑糖味超濃郁，售價75元。記者黃筱晴／攝影
西園誠一郎師傅研發的黑糖布丁，黑糖味超濃郁，售價75元。記者黃筱晴／攝影
王鵬傑師傅研發的肉桂黑糖麻糬麵包，揉入香濃黑糖肉桂餡與Q彈黑糖麻糬丁，搭配核桃與葡萄的自然香甜，層次豐富、香氣四溢，售價99元。記者黃筱晴／攝影
王鵬傑師傅研發的肉桂黑糖麻糬麵包，揉入香濃黑糖肉桂餡與Q彈黑糖麻糬丁，搭配核桃與葡萄的自然香甜，層次豐富、香氣四溢，售價99元。記者黃筱晴／攝影
日本甜點王子西園誠一郎現場示範製作黑糖焦糖起司塔。記者黃筱晴／攝影
日本甜點王子西園誠一郎現場示範製作黑糖焦糖起司塔。記者黃筱晴／攝影
由2位師傅夢幻聯手打造的「黑糖丹麥」，層層丹麥麵包中包裹黑糖卡士達醬與黑糖麻糬丁。記者黃筱晴／攝影
由2位師傅夢幻聯手打造的「黑糖丹麥」，層層丹麥麵包中包裹黑糖卡士達醬與黑糖麻糬丁。記者黃筱晴／攝影

日本 甜點 家樂福

延伸閱讀

室溫下如何延長麵包保鮮期？專家建議遠離廚房2種電器

家樂福冷凍水餃選哪款？ 內行人推「1品牌」：59元便宜好吃

邊吃邊玩！中秋禮盒變身桌遊、拼圖 團圓夜更有趣

家樂福「蠟筆小新」超萌聯名限量登場 4款夏季實用好物不限金額加價購

相關新聞

第一屆500甜/全台356間入選 「畬室」奪16甜稱霸、「栗林裏」12甜居次

指標質感媒體《500輯》繼2021年發起聚焦餐廳美饌的「500盤」、2023年創設以在地觀點出發的小吃指南「500碗」後...

家樂福黑糖季 西園誠一郎、王鵬傑日台夢幻聯手打造限定烘焙新品

繼與日本烘焙職人小山進合作甜點大獲好評後，家樂福今年再出新招，邀請日本「甜點王子」西園誠一郎，以及世界麵包冠軍王鵬傑，共...

六福村「熟齡」優惠登場 60歲以上長輩2人同行半價

新竹六福村主題樂園即日起至8月29日推出「熟齡優惠」，2位60歲以上長輩結伴同行，只要700元（原價1400元），就能一...

Boucheron情人節形象廣告「綿延不緞」 三重貴金屬美喻情比金堅

情人節將至，法國珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）發表了情人節形象廣告「綿延不緞」（Endless Linkage），...

抓住暑假尾巴！台南晶英推「晶夏動滋動」專案

面對炎夏高溫，出遊再也不必汗流浹背！台南晶英酒店親子避暑新對策，推出結合兩大超夯室內遊樂體驗的「晶夏動滋動」住房專案，旅...

HTC推首款「VIVE Eagle」智慧眼鏡 時尚4色搭繁中AI助理輕鬆解放雙手

輕量化、更容易融入日常生活情境使用的智慧眼鏡，成為今年科技市場新亮點，科技品牌紛紛投入研發，將AI助理、即時翻譯、影音娛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。