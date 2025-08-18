《羅密歐與茱麗葉》紅與藍的宿命對決再起！雙人套票限時9折優惠

傳唱25年、累積超過650萬人次觀賞的經典法文音樂劇《羅密歐與茱麗葉》，將於2026年盛大回歸，高雄、台中、台北三地輪番登場。本次巡演更是初代《羅茱》全球告別巡演最終章，由第一羅密歐達米安·薩格（Damien Sargue）與原版茱麗葉希西莉亞·卡拉（Cécilia Cara）再度攜手，將這段跨越時空的愛戀傳說，帶回觀眾眼前。

改編自莎士比亞最動人的愛情悲劇，本劇融合了法國音樂劇獨有的流行、古典與劇場美學，以磅礡音樂、細膩情感和絢麗舞台構築出紅與藍兩大家族的世仇宿命與愛恨交織的命運抉擇。觀眾將親眼見證初代卡司原汁原味的情感張力，沉浸在跨界結合的音樂、舞蹈與舞美設計帶來的全方位感官震撼，並迎來全球告別巡演的最終章，所謂看一場少一場，錯過將成為永遠的遺憾。