六福村「熟齡」優惠登場 60歲以上長輩2人同行半價

新竹六福村主題樂園即日起至8月29日推出「熟齡優惠」，2位60歲以上長輩結伴同行，只要700元（原價1400元），就能一同暢玩六福村，連祖孫也可享有雙人799元的專屬優惠，一起重溫童年的快樂，創造屬於這一代的回憶。

對許多人來說，六福村不只是景點，更是一段青春的記憶，六福村也從早期的野生動物園，成長為融合生態與娛樂的全方位主題樂園，不只擁有獅子、長頸鹿、犀牛、白老虎等動物明星，遊樂園還有南洋風遊行、夏日水上派對，假日夜晚還能全家人齊聚，一起欣賞高空煙火在阿拉伯皇宮上空絢爛綻放，讓每個年齡層都玩得盡興、拍得開心。

六福村表示，這次推出的「樂齡好朋友」票種，將邀請長輩回來走走，重新找回那些年歡笑的時光。只要2位年滿60歲的長輩同行，即可享有雙人700元的限定票價，平均一人只要350元，就能暢遊園區、欣賞精彩表演、看可愛又壯觀的動物明星，晚上還能仰望夜空煙火在阿拉伯皇宮上空綻放，即使不搭刺激設施，也能玩得開心、走得盡興，留下美好回憶。

此外，三代同堂也有「爺奶帶孫」雙人入園優惠，只要一位60歲以上長輩攜帶一位滿3歲至未滿12歲的孩童同行，即可享雙人799元優惠價，從動物探索、設施暢玩到濕身水戰，晚上還有煙火壓軸，一場跨世代的冒險，就在六福村展開，購票時請攜帶身分證或健保卡等有效證件，至六福村主題遊樂園現場購買即可使用。

六福村表示，若玩一天不過癮，關西六福莊還有暑假限定的「金夏PUNCH暑假住房專案」，3人成行只要8800+10%起，不僅可入住超受歡迎的樓中樓肯亞藍天客房，還包含活力早餐3客、非洲探險遊戲島與淺山農場生態導覽體驗，以及2日無限制進出的六福村水陸雙樂園入園手環3份。