Boucheron情人節形象廣告「綿延不緞」 三重貴金屬美喻情比金堅

情人節將至，法國珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）發表了情人節形象廣告「綿延不緞」（Endless Linkage），透過如絲綢緞帶般的柔美意象象徵有情人之間的甜美糾纏，並推薦了Quatre系列的2025年新品Quatre Classique系列及Quatre系列Grosgrain珠寶新品。

人與人之間的連結無形無相，唯東方文化中的月老則是以紅線「牽」起兩個人的緣分。Boucheron的本次「綿延不緞」（Endless Linkage）廣告則讓閃亮黃色的緞帶化無形思緒以有形「串」起了男女模特兒，同時低調致敬Boucheron Quatre系列中的「羅緞直線刻紋」（Grosgrain）。

2004年問世的Quatre系列，四種紋飾各有意涵，其中「雙圈飾紋」（Double Godron）象徵兩顆心靈的恆常相契；「巴黎飾紋」（Clou de Paris）則致敬巴黎芳登廣場的鵝卵石路；「鑽石圈」（Line of Diamonds）則傳遞一如鑽石的永恆閃耀；「羅緞直線刻紋」（Grosgrain）則致敬了品牌創辦人菲德烈克寶詩龍身為布料商的父親，也無形「牽」起了服裝與珠寶的風格連結。