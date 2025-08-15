Boucheron情人節形象廣告「綿延不緞」 三重貴金屬美喻情比金堅
情人節將至，法國珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）發表了情人節形象廣告「綿延不緞」（Endless Linkage），透過如絲綢緞帶般的柔美意象象徵有情人之間的甜美糾纏，並推薦了Quatre系列的2025年新品Quatre Classique系列及Quatre系列Grosgrain珠寶新品。
人與人之間的連結無形無相，唯東方文化中的月老則是以紅線「牽」起兩個人的緣分。Boucheron的本次「綿延不緞」（Endless Linkage）廣告則讓閃亮黃色的緞帶化無形思緒以有形「串」起了男女模特兒，同時低調致敬Boucheron Quatre系列中的「羅緞直線刻紋」（Grosgrain）。
2004年問世的Quatre系列，四種紋飾各有意涵，其中「雙圈飾紋」（Double Godron）象徵兩顆心靈的恆常相契；「巴黎飾紋」（Clou de Paris）則致敬巴黎芳登廣場的鵝卵石路；「鑽石圈」（Line of Diamonds）則傳遞一如鑽石的永恆閃耀；「羅緞直線刻紋」（Grosgrain）則致敬了品牌創辦人菲德烈克寶詩龍身為布料商的父親，也無形「牽」起了服裝與珠寶的風格連結。
Boucheron情人節推薦單品包含了Quatre Classique系列與Quatre系列Grosgrain的新作，珠寶大量運用了羅緞直線刻紋為表情，讓貴金屬賦予如布料般的生動紋理，其中Quatre Grosgrain系列耳環、項鍊、手鍊皆為新品並有白金或黃K金兩種材質，訂價約自54,500元至65,500元不等；經典單品另包含使用黃金、白金與玫瑰金750、棕色PVD並鑲嵌鑽石的Quatre Classique系列戒指與手環，訂價約自36萬4,000元至64萬6,000元不等，進而透過多重貴金屬的色澤變幻，展現戀人從初識、相知、相惜等階段的情比金堅、一往情深。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言