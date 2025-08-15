快訊

擁核才能嚇敵人？日本走向「共享核武」的分界點

大牙無預警宣布離婚！5年婚姻劃下句點 發文認感情「1事」最難察覺

國內驚傳首例智慧型盜刷集團 非法APP騙過刷卡機…3周猛刷2000萬

抓住暑假尾巴！台南晶英推「晶夏動滋動」專案

經濟日報／ 記者吳秉鍇／台南即時報導
台南晶英酒店推出結合兩大超夯室內遊樂體驗的「晶夏動滋動」住房專案。照片／業者提供
台南晶英酒店推出結合兩大超夯室內遊樂體驗的「晶夏動滋動」住房專案。照片／業者提供

面對炎夏高溫，出遊再也不必汗流浹背！台南晶英酒店親子避暑新對策，推出結合兩大超夯室內遊樂體驗的「晶夏動滋動」住房專案，旅人可選擇挑戰反應靈敏度的「CyberCube閃動格子」遊戲空間、或是到「Air-Gene空氣基因」體驗紓壓極限彈跳床，依選擇專案再加碼送300元「海安商圈美食券」或「Uber乘車金」，吃喝玩樂一次滿足。

台南晶英指出，隨著氣溫攀升，涼爽且不受天氣限制的室內景點已成為親子出遊首選，若又能讓孩子盡情放電，絕對是家長們的關鍵考量。「晶夏動滋動」專案網羅兩大各具特色的室內運動場域，「CyberCube閃動格子」透過炫光格子與互動式感應裝置，挑戰玩家手腳協調與反應力，結合奔跑、跳躍、舞動等各種多媒體遊戲，無論是雙人對戰或是家庭四人組隊都趣味十足。

佔地350坪的「Air-Gene空氣基因彈翻健身育樂中心」則提供七大主題區域，包含攀岩、躲避球、籃球等多元彈跳設施一應俱全，大人小孩皆能沈浸在自由蹦跳的極限玩樂中，在舒適場域裡享受運動的樂趣。

不僅如此，來到台南絕對少不了大啖在地美食的行程，凡預訂本專案並選擇「CyberCube閃動格子」，即可加贈300元「海安商圈指定店家美食券」，輕鬆品嚐滷味、燒烤等人氣小吃。

若選擇到Air-Gene 空氣基因玩彈跳床，則贈送「Uber乘車金300元」，輕鬆暢遊城市景點，讓旅程更便利。此外，即日起孩童入住飯店還可於指定時間內免費領取可愛造型氣球，週五至週日「小學堂」規劃暑期特別活動，挑戰緊張刺激的趣味競賽，贏得比賽還可獲得精美模型獎品，讓全家人抓住暑假尾巴歡樂度過親子假期。

Uber 親子 運動

延伸閱讀

台南遠東香格里拉飯店推「雙夜慢旅」住房專案

真的有臉蛋天才2.0！車銀優親弟弟「等比例複製哥哥美貌」4秒畫面迷暈全網 驚呼：人類文化遺產級基因

夏天吃冰喝手搖飲 屏東縣衛生局抽驗4件不符規定複驗後合格

三重建案「莘聖沐光居」致左右鄰舍傾斜倒塌 檢起訴專案管理3公司5高層

相關新聞

六福村「熟齡」優惠登場 60歲以上長輩2人同行半價

新竹六福村主題樂園即日起至8月29日推出「熟齡優惠」，2位60歲以上長輩結伴同行，只要700元（原價1400元），就能一...

Boucheron情人節形象廣告「綿延不緞」 三重貴金屬美喻情比金堅

情人節將至，法國珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）發表了情人節形象廣告「綿延不緞」（Endless Linkage），...

抓住暑假尾巴！台南晶英推「晶夏動滋動」專案

面對炎夏高溫，出遊再也不必汗流浹背！台南晶英酒店親子避暑新對策，推出結合兩大超夯室內遊樂體驗的「晶夏動滋動」住房專案，旅...

HTC推首款「VIVE Eagle」智慧眼鏡 時尚4色搭繁中AI助理輕鬆解放雙手

輕量化、更容易融入日常生活情境使用的智慧眼鏡，成為今年科技市場新亮點，科技品牌紛紛投入研發，將AI助理、即時翻譯、影音娛...

李珠珢化身羅技電競甜心 工作、遊戲愛用推薦款全揭密

Logitech羅技今年邀請超人氣AI女神李珠珢擔任Logitech與Logitech G雙品牌年度代言人。以甜美形象圈...

大江購物中心啟動4,000坪改裝 年度營收挑戰71億元

大江購物中心今年啟動後疫情時代最大規模改裝計畫，為今、明年業績成長奠定基礎。以「玩混搭、玩生活、玩休閒」為主題，重塑4,...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。