抓住暑假尾巴！台南晶英推「晶夏動滋動」專案

面對炎夏高溫，出遊再也不必汗流浹背！台南晶英酒店親子避暑新對策，推出結合兩大超夯室內遊樂體驗的「晶夏動滋動」住房專案，旅人可選擇挑戰反應靈敏度的「CyberCube閃動格子」遊戲空間、或是到「Air-Gene空氣基因」體驗紓壓極限彈跳床，依選擇專案再加碼送300元「海安商圈美食券」或「Uber乘車金」，吃喝玩樂一次滿足。

台南晶英指出，隨著氣溫攀升，涼爽且不受天氣限制的室內景點已成為親子出遊首選，若又能讓孩子盡情放電，絕對是家長們的關鍵考量。「晶夏動滋動」專案網羅兩大各具特色的室內運動場域，「CyberCube閃動格子」透過炫光格子與互動式感應裝置，挑戰玩家手腳協調與反應力，結合奔跑、跳躍、舞動等各種多媒體遊戲，無論是雙人對戰或是家庭四人組隊都趣味十足。

佔地350坪的「Air-Gene空氣基因彈翻健身育樂中心」則提供七大主題區域，包含攀岩、躲避球、籃球等多元彈跳設施一應俱全，大人小孩皆能沈浸在自由蹦跳的極限玩樂中，在舒適場域裡享受運動的樂趣。

不僅如此，來到台南絕對少不了大啖在地美食的行程，凡預訂本專案並選擇「CyberCube閃動格子」，即可加贈300元「海安商圈指定店家美食券」，輕鬆品嚐滷味、燒烤等人氣小吃。

若選擇到Air-Gene 空氣基因玩彈跳床，則贈送「Uber乘車金300元」，輕鬆暢遊城市景點，讓旅程更便利。此外，即日起孩童入住飯店還可於指定時間內免費領取可愛造型氣球，週五至週日「小學堂」規劃暑期特別活動，挑戰緊張刺激的趣味競賽，贏得比賽還可獲得精美模型獎品，讓全家人抓住暑假尾巴歡樂度過親子假期。