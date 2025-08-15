HTC推首款「VIVE Eagle」智慧眼鏡 時尚4色搭繁中AI助理輕鬆解放雙手

輕量化、更容易融入日常生活情境使用的智慧眼鏡，成為今年科技市場新亮點，科技品牌紛紛投入研發，將AI助理、即時翻譯、影音娛樂等功能融入日常穿戴裝置，推動智慧眼鏡從小眾走向大眾應用。

HTC全球首發旗下首款AI智慧眼鏡VIVE Eagle，主打時尚外型、可繁中語音語音操控，且台灣製造，以極簡設計結合多元AI功能，將音樂播放、AI助理、智慧拍攝等生活應用融入輕盈鏡框，讓智慧科技自然融入日常。HTC並攜手台灣大哥大與2020EYEhaus，打造從試戴、配鏡到購買的一站式服務。

VIVE Eagle搭載1,200萬畫素超廣角相機與HTC自研VIVE AI語音助理，只需開口說「Hey VIVE，拍照」即可即時定格眼前景色，目前支援13國語言即拍即譯，旅行中也能跨越語言障礙。VIVE Eagle採開放式AI平台架構，可串接多款大型語言模型，包括Google Gemini、ChatGPT目前也正在Beta測試中，並將持續透過軟體更新新增功能。

半透明外觀設計，首發推出紅、咖啡、灰、黑4色，全機重量不到49克，搭配可調式鼻墊與符合亞洲人臉型的人體工學鏡架，長時間配戴依然舒適。鏡片採用ZEISS太陽眼鏡片，提供頂級UV防護。音訊部分採開放式耳機設計，結合大尺寸聲學單體與虛擬重低音技術，聲音立體飽滿且具私密性，並搭載指向性麥克風與具備智慧降噪功能，即使在吵雜環境中也能清晰通話。

續航方面，內建235mAh電池，待機最長36小時、連續播放音樂4.5小時，支援邊充邊用的磁吸快充，10分鐘可補充約50%電量。HTC強調重視隱私，採AES-256加密，使用者資料皆去識別化、不作行為追蹤，並於鏡框設置拍攝提示燈，未配戴或燈被遮擋時將自動停用錄影功能。