李珠珢化身羅技電競甜心 工作、遊戲愛用推薦款全揭密

Logitech羅技今年邀請超人氣AI女神李珠珢擔任Logitech與Logitech G雙品牌年度代言人。以甜美形象圈粉無數的李珠珢更親自現身旗艦店，化身「商務甜心」與「電競妖精」雙造型，分享愛用的鍵盤、滑鼠，還偷偷透露最愛玩的遊戲。

李珠珢透露，自己從學生時代便是Logitech愛用者，鍵盤與滑鼠陪伴她完成作業、 進入職場、再到成為職業啦啦隊員後，始終是生活中不可或缺的默契夥伴。她分享：「我很依賴Logitech，設計簡約、手感好，能讓我很快進入工作或創作狀態。」下班後的娛樂時光，她更是熱血電競玩家，最愛宅在家挑戰賽車模擬競速，也是《英雄聯盟》愛好者，內心隱藏電競靈魂。

此次，李珠珢也首度公開愛用推薦款，工作時，她愛用的MX Anywhere 3S無線行動滑鼠，搭載靜音點擊技術、8000 DPI高精度追蹤與Easy-Switch多設備切換功能，適合多工與安靜辦公；搭配MX Keys Mini無線智能鍵盤，緊湊設計與智慧背光兼具美型與效率，USB-C快速充電最長可用達5個月。另外，這次因為拍廣告試用到LIFT人體工學垂直滑鼠，覺得手腕超舒適，而且也有粉紅色，可能會成為下一個新歡。

遊戲時，她推薦Logitech G G923賽車模擬方向盤，搭載TRUEFORCE力回饋技術，即時呈現油門、轉速與地形變化，帶來高度沉浸的駕駛體驗；同時偏愛PRO X TKL RAPID類比式磁軸電競鍵盤，按壓深度可調觸發點，適合多段技能與快速反應遊戲，並支援3種連線模式與RGB燈效自定義，兼具性能與個人風格。