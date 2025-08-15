大江購物中心啟動4,000坪改裝 年度營收挑戰71億元

大江購物中心今年啟動後疫情時代最大規模改裝計畫，為今、明年業績成長奠定基礎。以「玩混搭、玩生活、玩休閒」為主題，重塑4,000坪、130櫃商場空間，包括進口服飾鞋包選物店、香氛、生活家電、健康醫材及全桃獨家餐飲等品牌，力拚年度營收目標71億元。

隨著數位化與消費習慣轉變，百貨零售實體通路正迎來前所未有的挑戰與機遇挑戰，大江購物中心藉實地觀察與會員數據洞察，掌握消費者對於體驗與空間品質的高度需求。去年完成55櫃位調整後，虛實整合與跨業種混搭策略已見成效，今年改造將以「玩混搭、玩生活、玩休閒」為核心，重塑4,000坪、130櫃位，引進進口服飾鞋包選物店、香氛、生活家電、健康醫材及全桃獨家餐飲等品牌，調整新櫃數達全館40%，以打造多元化的購物場域。

隨著價值觀與消費行為改變，百貨零售業依年齡分層的商品分類已不再鮮明，大江購物中心觀察發現，購買「少女裝」的客層年齡已高於傳統定義的20至30歲，顯示消費者不再以年齡界定需求，更重視個人適合度與混搭風格。今年二樓女裝區大規模全樓層改造以「跳脫框架、混搭多元」為核心，不再是所謂的「內衣一條街」或把同類商品集中樓層區域展售模式，藉此打破傳統、擴大族群，八月初區域開幕首週表現不俗，業績較去年同期成長67%。業者相當看好後續表現與成長動能。

此外，三樓的改裝是因應現代生活節奏加快的趨勢，許多消費者為了釋放壓力、享受生活，常在下班後或休假時集中購物、休閒與娛樂，因此形成了「下班後經濟學」，大江購物中心以「下班玩、玩下班」的概念重新塑造三樓整體櫃位配置，保留原有 NIKE、ADIDAS、UNIQLO等全球知名品牌，業者重磅引進運動與戶外用品專門店ISPO+，主打「國際品牌一次購足」的專業選品店型，精選運動與戶外品牌包括來自法國的HOKA與瑞士人氣品牌On昂跑等，滿足日常運動到戶外冒險的全方位需求。並大幅增加首次在大桃園地區展店的品牌，以增添樓面遊逛亮點，包括：全桃唯一的Hurley、ISPO+、mont.bell、LAKING、BLACKOUT戶外選品店販售Fjällräven、MARS CO、TLC STONE及刮鬍刀界的勞斯萊斯FREED等，還有南桃園獨家的MERRELL、全桃園第二間居家品牌系列ONE BOY HOME等。

此次改裝特色除了品牌多元化，各家店裝也大玩空間創意，CONVERSE引進全台唯一LED透明屏，結合時尚與科技，營造沉浸式潮流視覺體驗。大江購物迎來TLC STORE首家旗艦店，佔地13.6坪，櫃內設有SNOOPY牆面成為打卡亮點。萬國通路eminent以「機場時刻表」為靈感，打造旅行儀式感、宛如機場大廳，讓每一次造訪都像踏上新的旅程。大江購物中心三樓網羅街頭滑板、海邊衝浪到登山露營等周邊商品，結合運動、潮流、戶外生活與旅遊特色，為「下班後經濟學」開創全新商機。