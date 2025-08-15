帝舵推全新TUDOR Royal腕表28毫米藍色還帶鑽 纖巧閃耀

趨勢的循環自有其可觀察的變化，二十年前一度流行40毫米起跳的大尺寸表款，近年中性小尺寸表款則逐漸抬頭。帝舵（TUDOR）近日為旗下TUDOR Royal系列推出全新藍色面盤，除致敬品牌代言人中國男星成毅，並以28毫米的纖巧尺寸推動一波男士表款古典新浪潮。

本名傅詩淇的中國男星成毅出生於1990年，並以多部古裝戲劇走紅。5月17日出生、金牛座的他並在去年生日前夕的5月初成為TUDOR品牌代言人，今年三月也曾出席F1一級方程式的上海站，展現機車騎士風格的活力造型。

本次為致敬成毅的新款TUDOR Royal表款則延續該系列的整合一體成形表帶與表圈的坑紋設計，但藍色面盤與28毫米在色彩與尺寸的特殊組合則令人耳目一新。28毫米的尺寸共發表了精鋼與黃金鋼款兩種組合，自動上鏈機械機芯T201型並具備時鐘、分鐘與秒鐘的顯示功能，以及38小時的動力儲存。