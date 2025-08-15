快訊

國內驚傳首例智慧型盜刷集團 非法APP騙過刷卡機…3周猛刷2000萬

iPhone 17 Pro系列也換殼！手機生產照遭外流 蘋果傳放棄鈦金屬機身

威廉波特少棒／台灣林晉擇連飆132公里火球！多家外媒震驚轉發引熱議

聽新聞
0:00 / 0:00

帝舵推全新TUDOR Royal腕表28毫米藍色還帶鑽 纖巧閃耀

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
28毫米搭配藍色面盤的特殊組合，並以鑽石、羅馬數字時標交替顯示時間。上圖／TUDOR提供
28毫米搭配藍色面盤的特殊組合，並以鑽石、羅馬數字時標交替顯示時間。上圖／TUDOR提供

趨勢的循環自有其可觀察的變化，二十年前一度流行40毫米起跳的大尺寸表款，近年中性小尺寸表款則逐漸抬頭。帝舵（TUDOR）近日為旗下TUDOR Royal系列推出全新藍色面盤，除致敬品牌代言人中國男星成毅，並以28毫米的纖巧尺寸推動一波男士表款古典新浪潮。

本名傅詩淇的中國男星成毅出生於1990年，並以多部古裝戲劇走紅。5月17日出生、金牛座的他並在去年生日前夕的5月初成為TUDOR品牌代言人，今年三月也曾出席F1一級方程式的上海站，展現機車騎士風格的活力造型。

本次為致敬成毅的新款TUDOR Royal表款則延續該系列的整合一體成形表帶與表圈的坑紋設計，但藍色面盤與28毫米在色彩與尺寸的特殊組合則令人耳目一新。28毫米的尺寸共發表了精鋼與黃金鋼款兩種組合，自動上鏈機械機芯T201型並具備時鐘、分鐘與秒鐘的顯示功能，以及38小時的動力儲存。

值得一提的是，全新藍色面盤的TUDOR Royal表款更在表圈與8個小時時標上皆鑲嵌以鑽石，因而讓表款集閃耀、輕巧與古典等多重特點於一身，自信上手。

TUDOR Royal系列表款，28毫米、機械機芯、時間顯示、時標與表圈鑲鑽，價格店洽。圖／TUDOR提供
TUDOR Royal系列表款，28毫米、機械機芯、時間顯示、時標與表圈鑲鑽，價格店洽。圖／TUDOR提供
1990出生的中國男星成毅甫於去年加入TUDOR品牌代言人。圖／TUDOR提供
1990出生的中國男星成毅甫於去年加入TUDOR品牌代言人。圖／TUDOR提供
TUDOR發表了新款28毫米、藍色面盤的TUDOR Royal系列表款，顛覆尺寸與性別間的迷思。圖／TUDOR提供
TUDOR發表了新款28毫米、藍色面盤的TUDOR Royal系列表款，顛覆尺寸與性別間的迷思。圖／TUDOR提供

品牌 黃金 金牛座

延伸閱讀

迎戰全球市況低迷 台北101珠寶腕表抓住高端客 貢獻全台總額四分之一

情人節要不要下水去看海星？Tissot Seastar腕表掀38毫米中性新浪潮

限量只賣一天！Swatch X OMEGA超夯Snoopy表 地、月雙相一次滿足！

義大利海軍集合！PANERAI全新聯名表 再現新一代剽悍與專業風格

相關新聞

李珠珢化身羅技電競甜心 工作、遊戲愛用推薦款全揭密

Logitech羅技今年邀請超人氣AI女神李珠珢擔任Logitech與Logitech G雙品牌年度代言人。以甜美形象圈...

大江購物中心啟動4,000坪改裝 年度營收挑戰71億元

大江購物中心今年啟動後疫情時代最大規模改裝計畫，為今、明年業績成長奠定基礎。以「玩混搭、玩生活、玩休閒」為主題，重塑4,...

帝舵推全新TUDOR Royal腕表28毫米藍色還帶鑽 纖巧閃耀

趨勢的循環自有其可觀察的變化，二十年前一度流行40毫米起跳的大尺寸表款，近年中性小尺寸表款則逐漸抬頭。帝舵（TUDOR）...

壽司也要「DIY」？台北最新頂級日本料理「亘一郎」每人7200元

赫士盟餐飲集團今夏攜手曾連續多年獲得「新加坡米其林指南」一星肯定的日本主廚押野亘一郎（Chef Koichiro Osh...

結合掌中戲與能樂 日本三大江戶怪談「牡丹燈籠」創新登台

日本家喻戶曉的三大怪談之一《牡丹燈籠》，是一段跨越陰陽的人鬼戀，曾多次被改編成歌舞伎、落語、小說、漫畫及電影等。台中國家...

街訪影片涉歧視遭炎上 JINS台灣總經理親上火線說明再度道歉

日本眼鏡品牌JINS近日在YouTube頻道上發布的街訪影片中，涉及歧視唐氏症、同志等內容，影片曝光後隨即在社群引爆炎上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。